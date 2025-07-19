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Fenerbahçe Hakan Çalhanoğlu için devrede! İşte o görüşme

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Inter forması giyen Hakan Çalhanoğlu ile bire bir görüşme gerçekleştirdi. Galatasaray'ın da listesinde yer alan milli yıldızın Türkiye'ye dönmek istediği öne sürüldü. İşte ikili arasında gerçekleşen o görüşme ve konuşulanlar...

Fenerbahçe Hakan Çalhanoğlu için devrede! İşte o görüşme
Ekleme: 19.07.2025 - 10:20 Güncelleme: 19.07.2025 - 10:29 / Editör: Ozge Selin
Son dönemde Galatasaray ile adı geçen Hakan Çalhanoğlu ile ilgili yeni bir iddia gündeme geldi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu ile doğrudan bir görüşme yaptı. Ali Koç'un milli futbolcunun transferi için yoğun çaba sarf ettiği belirtildi.

Edinilen bilgiye göre görüşmede, oyuncunun net maaş beklentisi ve kulübü Inter'in bonservis talepleri masaya yatırıldı.

Hakan Çalhanoğlu'nun, bonservis sorunu çözülürse Türkiye'ye dönmek istediği aktarıldı.

Fenerbahçe Hakan Çalhanoğlu için devrede! İşte o görüşme

'KULÜBÜMLE ANLAŞIN'

Ali Koç ile Hakan Çalhanoğlu'nun yaptığı görüşmede sarı lacivertlilerin başkanının milli futbolcuya 'Bize gelir misin?' diye sorduğu öne sürüldü.

Çalhanoğlu'nun, Ali Koç'a 'Türkiye'ye dönmek istiyorum, kulüple anlaşırsanız sorun yok' cevabını verdiği vurgulandı.

Ayrıca Hakan Çalhanoğlu bu görüşmede Ali Koç'a, kulübü Inter'in 35 milyon euro bonservis istediğini, kendisinin de 7 milyon euro + bonus kazandığını ilettiğinin altı çizildi.

Fenerbahçe Hakan Çalhanoğlu için devrede! İşte o görüşme

İTALYA'DAN BONSERVİS İDDİASI

Öte yandan İtalyan basını, Fenerbahçe'nin Inter'e Hakan Çalhanoğlu'nun bonservisi için 15-20 milyon euroluk civarında resmi teklif yapacağını duyurdu.

MOURINHO'DAN ONAY ALINDI, KAPTANLIK TEKLİF EDİLDİ

Ayrıca Ali Koç'un, Jose Mourinho ile görüşüp transfer için onayını aldığı, Fenerbahçe'nin kaptanlığını Hakan Çalhanoğlu'na önerdiği öne sürüldü.

Fenerbahçe Hakan Çalhanoğlu için devrede! İşte o görüşme

GALATASARAY DA İSTİYORDU

Galatasaray'ın da transfer listesinde yer alan 30 yaşındaki yıldız için ezeli rakipler arasındaki rekabet resmen başladı. Sarı kırmızılılar, daha önce Inter ile temas kurmuş ancak İtalyan temsilcisiyle anlaşma zemini bulamamıştı.
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