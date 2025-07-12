  • USD: 40,01 - 40,08
  • EURO: 46,76 - 46,84
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Kerem 'Orkun yoksa ben de yokum' diyor! Avrupa devi harekete geçti

Kerem Aktürkoğlu için Benfica macerası sona erebilir. Ayrılık kararını yönetime bildirdiği ifade edilen milli futbolcunun olası yeni adresi için de çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Ekleme: 12.07.2025 - 16:15 Güncelleme: 12.07.2025 - 16:16 / Editör: Ozge Selin
Geçen sezon transfer olduğu Benfica'da başarılı bir sezon geçiren Kerem Aktürkoğlu, Portekiz ekibiyle yolları ayırabilir.

Geçtiğimiz gün milli futbolcunun Benfica'dan ayrılmak istediği belirtilmişti.

Özellikle Orkun Kökçü'nün Beşiktaş'a transferi sonrası Kerem Aktürkoğlu'nun bu talebini yönetime sunduğu iddia edildi.

Kerem 'Orkun yoksa ben de yokum' diyor! Avrupa devi harekete geçti

Transfer feed'in Portekiz basınına dayandırdığı habere göre, Kerem Aktürkoğlu için PSV harekete geçti.

Hollanda ekibinin, Kerem için somut adımlar atmaya hazırlandığı ve 26 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katabileceği aktarıldı.

Öte yandan İtalya'dan Bologna'nın da milli yıldız için devreye girebileceği belirtildi.
Diyarbakır'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kürtçe destek! 'Gelek Sıpas Reis'
'LGS' yalanına suç duyurusu! MEB gerçekleri tek tek açıkladı
Yaz tatilinde YHT’lere ek sefer! 14 Temmuz’da başlıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tarihi mesajlar!
'Milletin Gücüyle Sınırları Aşan Liderlik' Tarihi günde yeni slogan yeni şarkı
Çinli e-ticaret platformlarında skandal! Sepette ucuzluk kutuda zehir
Kredi kartı ödemelerinde yeni dönem: 81 ilde sistem tamamen değişiyor!
Bilanço ağırlaşıyor! Gazze'de can kaybı 57 bin 882'ye çıktı
Acılara veda! Türkiye terör belasından kurtuldu
Yiğit Bulut son yolculuğuna uğurlanıyor! Cenaze programı belli oldu
Gazze çocuk mezarlığına döndü! Sokaklar açlıktan bayılanlarla dolu...
Terörsüz Türkiye'de ilk adım! PKK silah bırakıyor
MHP Lideri Devlet Bahçeli'den 'Terörsüz Türkiye' mesajı: Bölgemiz açısından önemli günler yaşanmakta
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Srebrenitsa Soykırımı' mesajı! 'Soykırımı inkar eden, savaş suçlularını yücelten her türlü ifade ve beyanı reddediyoruz'
Bu ilçede yollar çamurdan geçilmiyor! Vatandaşlar CHP'li belediyeye isyan etti
CHP’de satan satana! Manavgat'ta başkan inkâr etti yardımcısı çözüldü
Ömer Çelik'ten 'Terörsüz Türkiye' açıklaması: Kritik bir eşik geçilmiştir
PKK silahları bırakıyor! Terörsüz Türkiye yolunda tarihi adım
Doğu Çin Denizi'nde tehlikeli gerginlik! Çin ve Japon savaş jetleri karşı karşıya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan sözünü tuttu! 20 yıl önce terör sorununu çözeceğim demişti
Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Türkiye'nin en zehirli türü! Çoban sürüsünü otlatırken fark etti

Türkiye'nin en zehirli türü! Çoban sürüsünü otlatırken fark etti

YouTube'dan şaşırtan karar! 10 yıldır kullanılan özellik kaldırılıyor

YouTube'dan şaşırtan karar! 10 yıldır kullanılan özellik kaldırılıyor

Teknoloji devinden dikkat çeken adım! O dil artık sistemde

Teknoloji devinden dikkat çeken adım! O dil artık sistemde

18.6 yılda bir oluyor! Bu gece yeniden yaşanacak

18.6 yılda bir oluyor! Bu gece yeniden yaşanacak

Emniyet duyurdu! 9 ilde başlayacak

Emniyet duyurdu! 9 ilde başlayacak