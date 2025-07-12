Kerem 'Orkun yoksa ben de yokum' diyor! Avrupa devi harekete geçti

Kerem Aktürkoğlu için Benfica macerası sona erebilir. Ayrılık kararını yönetime bildirdiği ifade edilen milli futbolcunun olası yeni adresi için de çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Geçen sezon transfer olduğu Benfica'da başarılı bir sezon geçiren Kerem Aktürkoğlu, Portekiz ekibiyle yolları ayırabilir.Geçtiğimiz gün milli futbolcunun Benfica'dan ayrılmak istediği belirtilmişti.Özellikle Orkun Kökçü'nün Beşiktaş'a transferi sonrası Kerem Aktürkoğlu'nun bu talebini yönetime sunduğu iddia edildi.Transfer feed'in Portekiz basınına dayandırdığı habere göre, Kerem Aktürkoğlu için PSV harekete geçti.Hollanda ekibinin, Kerem için somut adımlar atmaya hazırlandığı ve 26 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katabileceği aktarıldı.Öte yandan İtalya'dan Bologna'nın da milli yıldız için devreye girebileceği belirtildi.