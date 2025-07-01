  • USD: 39,96 - 40,03
  • EURO: 46,79 - 46,88
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Okan Buruk'tan dev kıyım: Tam 7 futbolcu yeni sezonda yok

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk yeni sezonun kadro planlamasına başladığını duyurdu. Takımdan ayrılacak isimler üzerinde de çalışan Okan Buruk, 7 futbolcunun biletini kesti. İşte Okan Buruk'un gözden çıkardığı isimler...

Okan Buruk'tan dev kıyım: Tam 7 futbolcu yeni sezonda yok
Ekleme: 1.07.2025 - 10:10 Güncelleme: 1.07.2025 - 10:33 / Editör: Ozge Selin
Okan Buruk yönetiminde Süper Lig'in son 3 sezonunda şampiyonluğa ulaşan Galatasaray, 2025-2026 sezonuna da iddialı hazırlanıyor. Avrupa'da da başarı hedefleyen Buruk, kadro planlamasına yapmaya devam ediyor. Yönetim, Okan Buruk'un talepleri doğrultusunda transfer çalışmaları yürütürken,  takımdan ayrılacak isimleri de belirledi.

Okan Buruk'tan dev kıyım: Tam 7 futbolcu yeni sezonda yok

OKAN BURUK 7 İSMİ GÖZDEN ÇIKARDI

Kadrosunda 17 yabancı bulunduran Galatasaray'da yapılacak transferlerle bu sayının daha da artmasına kesin gözüyle bakılıyor. Mevcut durumda dahi en az 3 isimle yolları ayırması gereken Sarı-kırmızılılarda Okan Buruk, 7 yabancı futbolcunun biletini kesti.

Okan Buruk'tan dev kıyım: Tam 7 futbolcu yeni sezonda yok

Okan Buruk'un yeni sezonda kadroda düşünmediği ve ayrılık kararı alınan yabancı futbolcuların Nicolo Zaniolo, Victor Nelsson, Carlos Cuesta, Elias Jelert, Derrick Köhn, Alvaro Morata ve Mathias Ross olduğu belirtildi.

Okan Buruk'tan dev kıyım: Tam 7 futbolcu yeni sezonda yok


Mansur Yavaş'ın sözlerine Melih Gökçek'ten yanıt! 'Külliyen yalan'
CHP'de istifa krizi! Bayrampaşa'da iki meclis üyesi partiden ayrıldı
Cunmhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'ye destek! 'Bana göre gayet güzel bir takdir'
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı: Kazanan ülkemiz ve bölgemiz olacak
Bakan Fidan duyurdu! Türk şirketleri Pakistan'da petrol ve doğal gaz arayacak
Marmara’da müsilaj denetimleri sürüyor! CHP'li belediyeye 6.6 milyon TL ceza
CHP'li Özgür Karabat'a şoke eden suçlamalar! İşadamı tüm yolsuzlukları anlattı
Ateşkes masasında savaş dili! Netanyahu barışa kapıyı kapatıyor
Zorunlu lise eğitimi 2 yıla mı düşüyor? Bakan Tekin açıkladı
Terör Örgütü PKK Elebaşı Öcalan'dan Videolu Mesaj 'Silahların gönüllüce bırakılması ve...'
GROK hakkında resen soruşturma! Erişim engeli için BTK’ya başvuru
Belediyelere operasyonlar sürüyor! 16 CHP'li belediye başkanı tutuklu
Bakan Yerlikaya duyurdu! Tekirdağ'da büyük operasyon
Bu alçaklıklara kim 'dur!' diyecek: X'in yapay zekası Grok'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve annesine küfür
Osman Gökçek'ten CHP'ye baklava kutulu gönderme! 'Rüşvet için CHP'
Ekrem İmamoğlu'nun ‘sahte diploma' davasında yeni gelişme: Tarih belli oldu
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik hakkında gözaltı kararı
Özgür Özel hakkında yeni fezleke: Dokunulmazlık dosyası TBMM Başkanlığına sunuldu
Türksat 6A 'Uzay Vatan'da birinci yılını doldurdu! Türkiye'nin mühendislik, bilim ve teknoloji üretme ülküsünün simgesi oldu
İstanbul merkezli 6 ilde ve Norveç Oslo'da uyuşturucu satıcılarına operasyon: 17 tutuklama
Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Dünya gaza bastı! Tarihin en kısa günü bugün yaşanabilir

Dünya gaza bastı! Tarihin en kısa günü bugün yaşanabilir

Ağaçta 1 buçuk metrelik yılan paniği! Gerçek çok başka çıktı

Ağaçta 1 buçuk metrelik yılan paniği! Gerçek çok başka çıktı

WhatsApp'a yapay zeka özelliği geliyor! Artık duvar kağıtları...

WhatsApp'a yapay zeka özelliği geliyor! Artık duvar kağıtları...

İŞKUR paylaştı: İşe en çok alım yapan meslekler şaşırttı!

İŞKUR paylaştı: İşe en çok alım yapan meslekler şaşırttı!

Edirne'de rastladılar! Gözlerine inanamadılar: Telefonla böyle görüntülendi...

Edirne'de rastladılar! Gözlerine inanamadılar: Telefonla böyle görüntülendi...