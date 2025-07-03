Muhammed Salah Türk mutfağına hayran kaldı: Liverpool'un altın futbolcusu Salah'ın favori lezzeti bakın ne çıktı
Liverpool’un yıldız futbolcusu Muhammed Salah, yoğun sezonun ardından Bodrum’da tatil yaptı. Dünya çapında büyük bir ilgiyle takip edilen ünlü futbolcu, Türk mutfağının lezzetlerini övgü dolu sözlerle anlattı. Türk mutfağına hayran kalan Muhammed Salah, favori lezzetinin ne olduğunu da açıkladı.
Premier Lig'deki başarısıyla adını altın harflerle yazdıran Liverpool'un yıldız ismi Muhammed Salah, geçtiğimiz hafta arkadaş grubuyla birlikte tatil için soluğu Türkiye'de aldı.
Başarılı futbolcu, denizin ve Türk mutfağının tadını doyasıya çıkardı.
Gözlerden uzak kalmak için çaba sarf eden Salah, her ne kadar gözlük ve şapkayla gezse de dikkatli gözlerden kaçamadı.
Türk mutfağına hayran kaldı
Türk mutfağına hayran kalan Muhammed Salah, öve öve bitiremedi.
Favori lezzetini açıkladı
Türk kahvaltısının zengin çeşitliliğine övgüler yağdıran Muhammed Salah, “Karpuz favorim” ifadelerini kullandı.
Başarılı futbolcu, denizin ve Türk mutfağının tadını doyasıya çıkardı.
Gözlerden uzak kalmak için çaba sarf eden Salah, her ne kadar gözlük ve şapkayla gezse de dikkatli gözlerden kaçamadı.
Türk mutfağına hayran kaldı
Türk mutfağına hayran kalan Muhammed Salah, öve öve bitiremedi.
Favori lezzetini açıkladı
Türk kahvaltısının zengin çeşitliliğine övgüler yağdıran Muhammed Salah, “Karpuz favorim” ifadelerini kullandı.