  • USD: 39,96 - 40,03
  • EURO: 46,79 - 46,88
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Muhammed Salah Türk mutfağına hayran kaldı: Liverpool'un altın futbolcusu Salah'ın favori lezzeti bakın ne çıktı

Liverpool’un yıldız futbolcusu Muhammed Salah, yoğun sezonun ardından Bodrum’da tatil yaptı. Dünya çapında büyük bir ilgiyle takip edilen ünlü futbolcu, Türk mutfağının lezzetlerini övgü dolu sözlerle anlattı. Türk mutfağına hayran kalan Muhammed Salah, favori lezzetinin ne olduğunu da açıkladı.

Muhammed Salah Türk mutfağına hayran kaldı: Liverpool'un altın futbolcusu Salah'ın favori lezzeti bakın ne çıktı
Ekleme: 3.07.2025 - 14:54 Güncelleme: 3.07.2025 - 15:09 / Editör: Ozge Selin
Premier Lig'deki başarısıyla adını altın harflerle yazdıran Liverpool'un yıldız ismi Muhammed Salah, geçtiğimiz hafta arkadaş grubuyla birlikte tatil için soluğu Türkiye'de aldı.

Başarılı futbolcu, denizin ve Türk mutfağının tadını doyasıya çıkardı.

Gözlerden uzak kalmak için çaba sarf eden Salah, her ne kadar gözlük ve şapkayla gezse de dikkatli gözlerden kaçamadı.

Muhammed Salah Türk mutfağına hayran kaldı: Liverpool'un altın futbolcusu Salah'ın favori lezzeti bakın ne çıktı

Türk mutfağına hayran kaldı

Türk mutfağına hayran kalan Muhammed Salah, öve öve bitiremedi.

Muhammed Salah Türk mutfağına hayran kaldı: Liverpool'un altın futbolcusu Salah'ın favori lezzeti bakın ne çıktı

Favori lezzetini açıkladı

Türk kahvaltısının zengin çeşitliliğine övgüler yağdıran Muhammed Salah, “Karpuz favorim” ifadelerini kullandı.
Mansur Yavaş'ın sözlerine Melih Gökçek'ten yanıt! 'Külliyen yalan'
CHP'de istifa krizi! Bayrampaşa'da iki meclis üyesi partiden ayrıldı
Cunmhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'ye destek! 'Bana göre gayet güzel bir takdir'
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı: Kazanan ülkemiz ve bölgemiz olacak
Bakan Fidan duyurdu! Türk şirketleri Pakistan'da petrol ve doğal gaz arayacak
Marmara’da müsilaj denetimleri sürüyor! CHP'li belediyeye 6.6 milyon TL ceza
CHP'li Özgür Karabat'a şoke eden suçlamalar! İşadamı tüm yolsuzlukları anlattı
Ateşkes masasında savaş dili! Netanyahu barışa kapıyı kapatıyor
Zorunlu lise eğitimi 2 yıla mı düşüyor? Bakan Tekin açıkladı
Terör Örgütü PKK Elebaşı Öcalan'dan Videolu Mesaj 'Silahların gönüllüce bırakılması ve...'
GROK hakkında resen soruşturma! Erişim engeli için BTK’ya başvuru
Belediyelere operasyonlar sürüyor! 16 CHP'li belediye başkanı tutuklu
Bakan Yerlikaya duyurdu! Tekirdağ'da büyük operasyon
Bu alçaklıklara kim 'dur!' diyecek: X'in yapay zekası Grok'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve annesine küfür
Osman Gökçek'ten CHP'ye baklava kutulu gönderme! 'Rüşvet için CHP'
Ekrem İmamoğlu'nun ‘sahte diploma' davasında yeni gelişme: Tarih belli oldu
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik hakkında gözaltı kararı
Özgür Özel hakkında yeni fezleke: Dokunulmazlık dosyası TBMM Başkanlığına sunuldu
Türksat 6A 'Uzay Vatan'da birinci yılını doldurdu! Türkiye'nin mühendislik, bilim ve teknoloji üretme ülküsünün simgesi oldu
İstanbul merkezli 6 ilde ve Norveç Oslo'da uyuşturucu satıcılarına operasyon: 17 tutuklama
Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Dünya gaza bastı! Tarihin en kısa günü bugün yaşanabilir

Dünya gaza bastı! Tarihin en kısa günü bugün yaşanabilir

Ağaçta 1 buçuk metrelik yılan paniği! Gerçek çok başka çıktı

Ağaçta 1 buçuk metrelik yılan paniği! Gerçek çok başka çıktı

WhatsApp'a yapay zeka özelliği geliyor! Artık duvar kağıtları...

WhatsApp'a yapay zeka özelliği geliyor! Artık duvar kağıtları...

İŞKUR paylaştı: İşe en çok alım yapan meslekler şaşırttı!

İŞKUR paylaştı: İşe en çok alım yapan meslekler şaşırttı!

Edirne'de rastladılar! Gözlerine inanamadılar: Telefonla böyle görüntülendi...

Edirne'de rastladılar! Gözlerine inanamadılar: Telefonla böyle görüntülendi...