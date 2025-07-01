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Okan Buruk'tan dev kıyım: Tam 7 futbolcu yeni sezonda yok

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk yeni sezonun kadro planlamasına başladığını duyurdu. Takımdan ayrılacak isimler üzerinde de çalışan Okan Buruk, 7 futbolcunun biletini kesti. İşte Okan Buruk'un gözden çıkardığı isimler...

Okan Buruk'tan dev kıyım: Tam 7 futbolcu yeni sezonda yok
Ekleme: 1.07.2025 - 10:10 Güncelleme: 1.07.2025 - 10:33 / Editör: Ozge Selin
Okan Buruk yönetiminde Süper Lig'in son 3 sezonunda şampiyonluğa ulaşan Galatasaray, 2025-2026 sezonuna da iddialı hazırlanıyor. Avrupa'da da başarı hedefleyen Buruk, kadro planlamasına yapmaya devam ediyor. Yönetim, Okan Buruk'un talepleri doğrultusunda transfer çalışmaları yürütürken,  takımdan ayrılacak isimleri de belirledi.

Okan Buruk'tan dev kıyım: Tam 7 futbolcu yeni sezonda yok

OKAN BURUK 7 İSMİ GÖZDEN ÇIKARDI

Kadrosunda 17 yabancı bulunduran Galatasaray'da yapılacak transferlerle bu sayının daha da artmasına kesin gözüyle bakılıyor. Mevcut durumda dahi en az 3 isimle yolları ayırması gereken Sarı-kırmızılılarda Okan Buruk, 7 yabancı futbolcunun biletini kesti.

Okan Buruk'tan dev kıyım: Tam 7 futbolcu yeni sezonda yok

Okan Buruk'un yeni sezonda kadroda düşünmediği ve ayrılık kararı alınan yabancı futbolcuların Nicolo Zaniolo, Victor Nelsson, Carlos Cuesta, Elias Jelert, Derrick Köhn, Alvaro Morata ve Mathias Ross olduğu belirtildi.

Okan Buruk'tan dev kıyım: Tam 7 futbolcu yeni sezonda yok


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