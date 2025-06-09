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Tarih vererek konuştu! Ali Koç'tan seçim açıklaması

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, düzenlenen bayramlaşma töreninde açıklamalarda bulundu. Koç konuşmasında, "Özlemini duyduğumuz şampiyonluğa ulaşacağız" dedi.

Tarih vererek konuştu! Ali Koç'tan seçim açıklaması
Ekleme: 9.06.2025 - 15:49 Güncelleme: 9.06.2025 - 15:58 / Editör: Ozge Selin
Fenerbahçe'de geleneksel bayramlaşma töreni Kurban Bayramı’nın dördüncü gününde gerçekleşti.

Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri’nde yapılan törene Başkan Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu üyeleri, sporcular, kongre üyeleri ve aileleri katıldı.

Bayramlaşma töreninde Fenerbahçe Başkanı Ali Koç bir konuşma gerçekleştirdi.

Başkan Koç, kongrenin eylül ayında yapılacağını yineledi.

Koç daha şampiyonluk sözü vererek, "Her dakikamızı Fenerbahçe'mizi daha güçlü kılmak için çalışarak geçiriyoruz. Özlemini duyduğumuz şampiyonluğa hep birlikte ulaşacağız." ifadelerini kullandı.

"TARİHİ MİSYONUNUN BİR PARÇASIYIZ"

Koç’un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Bizleri her zaman gururlandıran ve mutlu eden bir sevinç kaynağımız olduğunu aklımızdan çıkarmamalıyız, Fenerbahçe'nin büyüklüğüdür! Bu büyüklük sadece sahada alınan sonuçlarla, kazanılan kupalarla değil Olimpik kafileye, kadın branşlarına, amatör sporlara yapılan yatırımla, ülke sporuna kazanılan her bir gençle, alınteriyle, inançla, kararlılıkla kurulan büyük bir vizyonla hayata geçirilmiş, yarınlara taşınacak tarihi misyondur. Bu tarihi misyonun parçasıyız.

"DÜNYANIN EN BÜYÜK SPOR KULÜBÜYÜZ"

Fenerbahçe dünyanın en büyük spor kulübüdür. Bir kültürdür. Köklerini, ülkemizin bağımsızlığını kazanırken sergilediği mücadele gücünden alan bir geleneğe sahiptir. Fenerbahçe bağımsızdır.

"BASKETBOLDA ERKEKLERDE VE KADINLARDA EUROLEAGUE ŞAMPİYONU OLAN TEK TAKIMIZ"

Yakın zamanda basketbol şubemizle birlikte nasıl bir spor kulübü olduğumuzu gösterdik. Son derece zor geçen sezona rağmen bu güzel takım, büyük bir özveri ve mücadeleyle EuroLeague kupasını kazandı. Fenerbahçe bayrağını, basketbolda Avrupa'nın zirvesine taşımayı başardı. Fenerbahçe, erkekler ve kadınlarda EuroLeague şampiyonu olan tek takımdır. Bunu da iki kez başarmıştır.

Tarih vererek konuştu! Ali Koç'tan seçim açıklaması

"CAMİAMIZ ADINA MÜTEŞEKKİRİZ"

Camiamızın ülkenin dört bir yanında bir kez daha buluşmasına vesile oldu. Bunun için ülke çapında tüm şehirlere ve ilçe belediyelerine Fenerbahçe'nin bu coşkusunu, sevincini vatandaşlarımızla beraber doyasıya yaşamasına vesile olmalarına camiamız adına müteşekkir olduğumuzu belirtmek isterim.

"BİRLİK VE BERABERLİĞE İHTİYACIMIZ VAR"

Basketboldaki başarıyı başta futbol olmak üzere rekabet ettiğimiz bütün alanlara taşımak için var gücümüzle çalışmalarımız devam etmektedir. Biz büyük bir camiayız. Camiamızın bugün en çok ihtiyacı olan ve tarih boyunca en büyük gücümüz olduğunu söylediğimiz birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var.

"NE ZAMAN FENERBAHÇE GÜÇLENSE BİRİLERİ DEVREYE GİRİYOR"

Ne zaman Fenerbahçe güçlenmeye başlasa, mali bağımsızlığa yaklaşsa, sportif anlamda taşlar yerine oturmaya başlasa birileri devreye girmektedir. 2011'de bunu yaşadık. Bugün dolaylı yöntemlerle, sosyal medyada kendini Fenerbahçeli gibi tanıtanlar algı operasyonlarıyla camiamızı kışkırtmaya çalışıyorlar. Sistematik bir şekilde devam etmektedirler. Her gün yeni bir yalan, asılsız söylentiler üretiliyor. İş öyle bir noktaya geldi ki ailemiz, özel hayatımız hedef alınmaktadır. Şunu adım gibi net biliyorum. Sağduyulu her Fenerbahçeli, bu kara propagandanın farkında!

"CİĞERİ BEŞ PARA ETMEZ İNSANLAR BİZE SALDIRIYOR"

Eylül ayına kongre kararı alınmışken yapılanlar tamamen camiamızı kaosa sürüklemektedir. Biz tamamen sağlam duruyoruz. Bu saldırılara karşı dik duruyoruz. Ciğeri beş para etmez insanlar bize saldırıyor. Bu yöntemlerle Fenerbahçe yönetimleri ve başkanları hedef alınır ve bu insanlar kazanırsa, bu kapıyı bir daha asla kapatamayız. Bu imza kampanyası, ne kadar demokratik olursa olsun, kulübümüzün geleceği açısından uygun değildir.

Tarih vererek konuştu! Ali Koç'tan seçim açıklaması

"ÖZLEMİNİ DUYDUĞUMUZ ŞAMPİYONLUĞA ULAŞACAĞIZ"

Biz en azından geldiğimiz nokta itibarıyla, bu tür aşağılık saldırılara cevap vermekle vakit kaybetmiyoruz. Her dakikamızı Fenerbahçe'mizi daha güçlü kılmak için çalışarak geçiriyoruz. Özlemini duyduğumuz şampiyonluğa hep birlikte ulaşacağız. Bu hedefe ulaşmak için en ihtiyaç duyduğumuz şey, duygu birliğidir. Birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için ruhu. Şampiyonluk sadece kadroyla, sistemle, taktikle değil hedef birliğiyle, inançla, gönül bağlılığıyla kazanılır. Fenerbahçe bir olduğunda kazanır.

"ŞAMPİYONLUK FUTBOLDA GELİNCE NASIL BİR KUTLAMA OLUR HAYAL EDİN"

Fenerbahçe kazandığında Türk futboluna ve ülkemize bayram gelir. Bunun nasıl olduğunu EuroLeague şampiyonluğunda gördünüz. 24 saatte bir çağrıyla meydanlar nasıl oldu gördük. Şampiyonluk futbolda gelince nasıl bir kutlama olur hayal edin.

"KONGRE EYLÜL'DE YAPILACAK, NOKTA!"

Fenerbahçeliler'in endişesi olmasın, bu kulübün sahibi taraftarlarımız ve taraftarın sesi olan üyelerimizdir. Fenerbahçe'nin geleceğini belirleyecek olan yine üyelerimizin vereceği kararlardır. Bu kararların verileceği yer ise eylülde yapılacak kongremizdir. Nokta! Satır başı!"
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