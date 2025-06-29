Duayen spor spikeri Sabri Ugan, 62 yaşında hayatını kaybetti

Duayen spor spikeri ve moderatör Sabri Ugan tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Tecrübeli spor spikeri ve moderatör Sabri Ugan, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından 3 aydır kanser tedavisi gördüğünü belirterek 'Moralim yüksek, hayata sıkı sıkı tutunuyorum' açıklamasını yapmıştı.



Beyin damarlarındaki tıkanıklık sebebiyle tedavi gördüğü hastanede entübe edilen 62 yaşındaki spikerin hayatını kaybettiği öğrenildi.



Fanatik olarak merhuma Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve spor camiasına başsağlığı diliyoruz. Mekânı cennet olsun.