Galatasaray Yeni Sezon Forma Tanıtımı Yapıldı | GS Yeni Sezon Forma Fiyatları Belli Oldu, Galatasaray Forma Tanıtımı Yapıldı Mı? Yeni Sezon Formaları Belli Oldu Mu?

Galatasaray Yeni Sezon Formaları Belli Oldu Mu?Galatasaray, yeni sezon forma tanıtımını yaptı. Sarı kırmızılı kulüp, 2025-2026 sezonuna özel iç saha ve deplasman formalarını kamuoyuyla paylaştı.Forma Tanıtımı Yapıldı Mı?Kulübün resmi sosyal medya hesapları üzerinden yapılan tanıtımda, 'Beş yıldız coşkusunun ritmine kendini kaptır' sloganı öne çıktı. Yeni sezona özel formalar büyük beğeni toplarken, Galatasaray'ın yeni sezon forma fiyatları da belli oldu.GS Yeni Sezon Forma Fiyatları Belli OlduGalatasaray, 25-26 sezonu İç Saha Parçalı Forma ve Deplasman Forması, kulübün resmi satış kanallarında 4,499,99 fiyat etiketiyle taraftarlara sunuldu. Aynı koleksiyon içerisinde yer alan Galatasaray 25-26 Çocuk Deplasman Formasının fiyatı ise 3,399,99 TL olarak belirlendi.Yeni Sezon Formaları Tükendi Mi?Galatasaray yeni sezon formalarının tanıtımı sonrası taraftarlar, yoğun ilgi göstererek dakikalar içerisinde siparişlerini vermeye başladı. An itibariyle GS Store'larda yoğunluk yaşanıyor.Tanıtımda Kimler Yer Aldı?Galatasaray'ın gerçekleştirdiği yeni sezon forma tanıtımında teknik direktör Okan Buruk, kaptan Mauro Icardi, bir diğer kaptan Kaan Ayhan ve diğer futbolculardan Lemina, Günay Güvenç, Davinson Sanchez yer aldı. Buna ek olarak Galatasaraylı olduğu bilinen şarkıcı UZİ'de tanıtımda yerini aldı.