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Sabri Ugan Öldü Mü? | Kimdir, Nereli, Kaç Yaşındaydı? Sabri Ugan Ne Kanseriydi?

Türk spor medyasının unutulmaz sesi Sabri Ugan’ın vefat ettiği yönündeki haberler sosyal medyada hızla yayılırken, gerçek kısa sürede ortaya çıktı. Ünlü spor spikeri Ertem Şener, Sabri Ugan’ın hayatını kaybettiği iddialarını yalanladı ve sevenlerine çağrıda bulundu: “Dualarınızı eksik etmeyin.”

Sabri Ugan Öldü Mü? | Kimdir, Nereli, Kaç Yaşındaydı? Sabri Ugan Ne Kanseriydi?
Ekleme: 25.06.2025 - 14:49 Güncelleme: 25.06.2025 - 14:50 / Editör: Ozge Selin
Sabri Ugan Öldü Mü? Son Dakika Gelişmesi
Sosyal medyada “Sabri Ugan öldü” başlığı altında yayılan haberler kısa sürede geniş kitlelere ulaştı. Ancak bu haberler gerçeği yansıtmıyor. Spor spikeri Ertem Şener, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla iddiaları çürüttü.

Spor Yorumcusu Ertem Şener'in paylaşımı:

“Sevgili @ersinduzen kardeşim ile abimiz Sabri Ugan'ın yanında, hastanedeyiz. Kendisinin yoğun bakımda tedavisi devam ediyor. Dualarınızı esirgemeyin.”

Bu paylaşım, Sabri Ugan'ın hayatta olduğunu ve tedavisinin sürdüğünü resmen duyurmuş oldu.


Sabri Ugan Öldü Mü? | Kimdir, Nereli, Kaç Yaşındaydı? Sabri Ugan Ne Kanseriydi?
Sabri Ugan'ın Sağlık Durumu Nasıl?
62 yaşındaki usta spiker, yaklaşık üç aydır kanser tedavisi görüyordu. Son günlerde durumu ağırlaşmış, entübe edilerek yoğun bakıma alınmıştı. Ayrıca bir süre önce beyin damar tıkanıklığı da geçirdiği, bu nedenle sağlık durumunun kritik olduğu belirtilmişti.

Oğlu Doruk Ugan, daha önce yaptığı açıklamada babasının gelen destek mesajlarını gözyaşlarıyla dinlediğini ve mücadeleye devam ettiğini belirtmişti.

Sabri Ugan Kimdir, Nereli, Kaç Yaşındaydı?
Sabri Ugan, 24 Mayıs 1963 tarihinde Sakarya'da doğdu. Medya kariyerine 1985 yılında Sakarya Gazetesi'nde muhabir olarak başladı. 1991 yılında spor müdürlüğüne yükseldi. Spikerliğe ise Sakaryaspor maçlarını anlatarak adım attı. 1994'te Kanal 6'ya transfer olan Ugan, sonrasında Star TV'ye geçerek Şampiyonlar Ligi, Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi maçlarının anlatımıyla ün kazandı.

Yalnızca futbol değil, basketbol ve voleybol gibi branşlarda da sesiyle hafızalara kazındı. “Arda Turan: Aslan Yürekli Kaptan” adlı bir kitabı da bulunan Ugan, Türk spor yayıncılığında bir döneme damgasını vurdu.
Sabri Ugan Öldü Mü? | Kimdir, Nereli, Kaç Yaşındaydı? Sabri Ugan Ne Kanseriydi?

Sabri Ugan Ne Kanseriydi?
Sabri Ugan yaklaşık üç ay önce, kanser teşhisi konduğunu açıklayarak tedavi sürecine başladığını duyurmuştu. Hangi kanser türü olduğu net olarak paylaşılmasa da, yakın çevresinden edinilen bilgilere göre sağlık durumu ciddi bir seyir izledi. Ugan, yaptığı açıklamalarda “Moralim yüksek, hayata sıkı sıkıya tutunuyorum” diyerek umut vermişti.

Ancak son günlerde gelen haberler durumun ciddileştiğini ortaya koydu. Usta spikerin entübe edildiği ve yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdiği bildirildi.

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