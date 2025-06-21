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Galatasaray’a Zaniolo müjdesi! Arabistan’dan teklif geliyor

Galatasaray'ın Fiorentina'ya satın alma opsiyonuyla kiraladığı Nicolo Zaniolo, sezonun sona ermesiyle birlikte sarı-kırmızılı takıma geri döndü. İtalyan ekibinin satın alma opsiyonunu kullanmadığı Zaniolo için Galatasaray'a müjdeli bir haber geldi. Başarılı futbolcuya Suudi Arabistan dahil 3 takım talip oldu. İşte haberin detayları...

Ekleme: 21.06.2025 - 15:16 Güncelleme: 21.06.2025 - 15:24 / Editör: Ozge Selin
Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'a müjdeli bir haber geldi. İşte detaylar...

HEDEF ŞAMPİYONLAR LİGİ

Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayan sarı-kırmızılı takım, doğrudan Şampiyonlar Ligi'ne katılmıştı.

Galatasaray’a Zaniolo müjdesi! Arabistan’dan teklif geliyor

Ligde yakaladığı başarıyı Avrupa'da da sürdürmek isteyen Aslan, transfer çalışmalarını bu doğrultuda yapıyor.

İlk olarak Leroy Sane'yi renklerine bağlayan Galatasaray, Victor Osimhen'in bonservisi için de görüşmelerini sürdürüyor.

Galatasaray’a Zaniolo müjdesi! Arabistan’dan teklif geliyor

ZANIOLO'DA MÜJDELİ HABER

Transfer çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılı takıma kadroda düşünülmeyen Nicolo Zaniolo'dan müjdeli bir haber geldi.

Tuttomercato'nun haberine göre; Galatasaray'da kalması beklenmeyen Nicolo Zaniolo ile Al Nassr, Sunderland ve Villarreal ilgileniyor.

Özellikle Suudi ekibinin oyuncu ile yakından ilgilendiği ve kısa süre içinde Cimbom'un kapısını çalmaya hazırlandığı belirtildi.

Sunderland ve Villarreal de yıldız futbolcunun durumunu yakından takip ediyor.

Galatasaray’a Zaniolo müjdesi! Arabistan’dan teklif geliyor

25 yaşındaki futbolcu'nun Galatasaray ile mevcut sözleşmesi 2027 yılında sona erecek.

Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösterilen İtalyan futbolcu, geçtiğimiz sezonun ikinci devresini Fiorentina'da kiralık geçirdi.

Fiorentina oyuncunun 15.5 milyon euro olan satın alma opsiyonunu kullanmadı ve Zaniolo Galatasaray'a geri döndü.

Galatasaray’a Zaniolo müjdesi! Arabistan’dan teklif geliyor

KAZANDIĞI KUPALAR

Galatasaray ile ilk senesinde şampiyonluk yaşayan Zaniolo, Roma ile de Konferans Ligi'ni kazanmıştı.

İtalyan yıldız, ligin ilk yarısını geçirdiği Atalanda'da 23 maça çıktı ve 3 gol, 3 asist yaptı. Fiorentina'da ise 13 maça çıktı.


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