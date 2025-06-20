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Galatasaray’da kaleci krizi! 20 milyon euroluk teklifi reddetti!

Galatasaray, Fernando Muslera’nın Estudiantes’e transferinin ardından kaleci arayışlarında hız kesmiyor. Sarı-kırmızılıların hedefindeki isimden kötü haber geldi. İşte detaylar.

Galatasaray’da kaleci krizi! 20 milyon euroluk teklifi reddetti!
Ekleme: 20.06.2025 - 09:20 Güncelleme: 20.06.2025 - 09:25 / Editör: Ozge Selin
Galatasaray'da takımdan ayrılan Fernando Muslera'nın ardından kaleye kimin geçeceği belirsizliğini koruyor.

Galatasaray’da kaleci krizi! 20 milyon euroluk teklifi reddetti!

Sarı-kırmızılılar, birçok isimle ilgilenirken adaylar arasında Fransa Ligue 1 ekibi Nice'in 25 yaşındaki kalecisi Marcin Bulka da yer alıyor.

Galatasaray’da kaleci krizi! 20 milyon euroluk teklifi reddetti!

Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği isimlerden biri olan Bulka, transferle ilgili kararını verdi.

L'Equipe'te yer alan haberde Bulka'nın kulübü Nice'le yeni sözleşme görüşmelerinde henüz ilerleme kaydedemediği ve Nice'in 25 yaşındaki kaleciyi bu yaz satmak istediği belirtildi.

Galatasaray’da kaleci krizi! 20 milyon euroluk teklifi reddetti!

Ancak Habere göre Bulka, Şampiyonlar Ligi faktörüne rağmen Bulka Galatasaray'ın teklifine sıcak bakmıyor.

Sarı-kırmızılıların bu transfer için 20 milyon euro ödemeye hazır olduğu ifade edildi.

Galatasaray’da kaleci krizi! 20 milyon euroluk teklifi reddetti!

Nice formasıyla geçtiğimiz sezon 40 maça çıkan Polonyalı eldiven, kalesinde 55 gol gördü. Bulka, 8 maçta ise kalesinde gole izin vermedi.

Bulka, kariyerinde daha önce FCB Escola Varsovia, Chelsea, PSG, FC Cartagena ve Chateauroux formalarını giydi.

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