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Fenerbahçe’den Heung-min Son hamlesi! Transferi mümkün mü?

Jose Mourinho, Fenerbahçe’deki transfer hedeflerinden biri olarak Tottenham'dan eski öğrencisi Güney Koreli yıldız Heung-min Son’u istiyor. Tottenham’ın Güney Kore turu nedeniyle transferin yaz sonuna sarkabileceği konuşulurken, Fenerbahçe’nin yıldız oyuncu için şartları zorlayabileceği belirtiliyor.

Ekleme: 18.06.2025 - 09:41 Güncelleme: 18.06.2025 - 09:42 / Editör: Ozge Selin
Tottenham Hotspur’un kaptanı Heung-min Son’un kulüpteki geleceği belirsizliğini koruyor. Sözleşmesinin bitimine sadece 12 ay kalan Güney Koreli yıldızla, Suudi Arabistan kulüpleri yakından ilgileniyor. Ancak, yaz döneminde gerçekleşmesi muhtemel bir transferin, Tottenham’ın Asya turu nedeniyle gecikebileceği belirtiliyor.

Kulüp, 31 Temmuz'da Hong Kong'da Arsenal ile ve 3 Ağustos'ta Seul'de Newcastle United ile hazırlık maçı oynayacak. Güney Koreli taraftarların sevgilisi olan 32 yaşındaki yıldız futbolcunun bu turneye katılması bekleniyor. Yaz turları, Premier Lig kulüpleri için önemli gelir kapısı oluştururken, Son’un tur kapsamındaki etkinliklerde yer alması için daha önceden anlaşmalar yapıldığı ifade ediliyor.

MOURİNHO SON'U İSTİYOR
Öte yandan Son’un adı, Süper Lig devi Fenerbahçe ile de anılıyor. Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho’nun, Tottenham’dan eski öğrencisini kadrosunda görmek istediği belirtiliyor. Mourinho’nun bizzat bu transferi istediği iddiaları, Fenerbahçe cephesinde heyecan oluşturmuş durumda. Ancak Son’un yüksek maliyeti ve mevcut kontrat durumu, bu transferin gerçekleşmesini zorlaştıran unsurlar arasında yer alıyor.

Kulübe yakın kaynaklar, Son’un takımdan ayrılabileceğini ancak olası bir ayrılığın Asya turunun ardından gerçekleşebileceğini aktarıyor. Tottenham yönetiminin, tur öncesinde oyuncunun satılmasını ticari ve organizasyonel açıdan sorunlu gördüğü, bu nedenle kulübün oyuncu için ancak çok yüksek bir teklif gelirse bu seçeneği değerlendireceği bildirildi.

Fenerbahçe’den Heung-min Son hamlesi! Transferi mümkün mü?

ŞUAN İÇİN RESMİ BİR TEKLİF YOK
Şu ana kadar Son için resmi bir teklif yapılmadı. Yeni teknik direktör Thomas Frank’in oyuncuyu gelecek sezonki planlarına dahil edip etmeyeceği ise henüz netlik kazanmış değil. Frank, bu hafta Tottenham’ın Enfield tesislerinde görevine başlarken, hücum hattına takviyeler yapılması bekleniyor. Kulüp, Bayern Münih’ten Mathys Tel’i bonservisiyle kadrosuna kattı ve Brentford’dan Bryan Mbeumo ile ilgileniyor.

40 YIL SONRA İLK KUPA

Heung-min Son’un geleceğine dair belirsizliğin transfer döneminin sonlarına kadar sürebileceği düşünülüyor. 2015 yılında Bayer Leverkusen’den transfer edilen Son, Tottenham formasıyla 454 maçta 173 gol attı. Geçtiğimiz ay Manchester United’a karşı kazanılan UEFA Avrupa Ligi finalinde kupayı kaldırarak, 40 yılı aşkın bir sürenin ardından Tottenham’a Avrupa kupası kazandıran ilk kaptan olarak kulüp tarihine geçti.
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