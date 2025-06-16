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Galatasaray ilgileniyordu! Ter Stegen kararını verdi

İsmi bir süredir Galatasaray ile anılan Barcelona'nın kalecisi Ter Stegen'den geleceğiyle ilgili açıklama geldi. Alman oyuncu, "Amacım kalmak. Barcelona’ya yüzde yüz bağlıyım ve dedikodular beni etkilemiyor" ifadelerini kullandı.

Ekleme: 16.06.2025 - 11:58 Güncelleme: 16.06.2025 - 11:58 / Editör: Ozge Selin
Fernando Muslera'nın 14 yıl sonra veda etmesiyle kaleci transferine yönelen Galatasaray’ın adı son olarak, Barcelona’nın Alman milli kalecisi Andre ter Stegen ile anılmıştı.

Ancak Galatasaray’a Andre ter Stegen’den kötü haber geldi.

GALATASARAY'A KÖTÜ HABER

İspanyol basınından Marca’da yer alan habere göre Galatasaray’ın Ter Stegen ile bir anlaşma yapmadığı ve hatta bir teklif de iletilmediği belirtildi.

Haberin devamında Alman kalecinin açıklamalarına yer verilirken Ter Stegen’in keskin bir dille, “Gelecek sezon Barcelona’da olacağımı biliyorum” dediği aktarıldı.

Galatasaray ilgileniyordu! Ter Stegen kararını verdi

"AMACIM BARCELONA'DA KALMAK"

Ter Stegen’in ayrıca, “Amacım kalmak. Barcelona’ya yüzde yüz bağlıyım ve dedikodular beni etkilemiyor” ifadelerini kullandığı belirtildi.

Marca’da yer alan haberin devamında, geçtiğimiz sezon yaşadığı sakatlık nedeniyle bazı maçları kaçıran Ter Stegen’in, yeni sezona tam hazır bir şekilde girmeyi hedeflediği kaydedildi.

Galatasaray ilgileniyordu! Ter Stegen kararını verdi
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