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Muslera'nın yeni takımı belli oldu! Latin Amerika devine gidiyor

Galatasaray'da başarılarla dolu bir kariyeri geride bırakan Fernando Muslera'nın yeni takımı belli oldu. 39 yaşındaki file bekçisinin yeni adresi Arjantin olacak.

Muslera'nın yeni takımı belli oldu! Latin Amerika devine gidiyor
Ekleme: 14.06.2025 - 10:22 Güncelleme: 14.06.2025 - 10:31 / Editör: Ozge Selin
Galatasaray'da 19 kupa kazanan ve efsaneleşen Fernando Muslera'nın yeni adresi netleşiyor.

2011 yılında Galatasaray'a gelen ve 14 yıl aradan sonra ayrılan Muslera'nın yeni adresi Arjantin'de olacak.

Cesar Luis Merlo'nun haberine göre; Fernando Muslera, Arjantin Ligi ekiplerinden Estudiantes ile anlaştı. Uruguaylı kaleci Arjantin ekibi ile 1.5 yıllık sözleşme imzalayacak.

Haberde, Muslera'nın Penarol'den de 1.5 yıllık teklif aldığı ancak daha düşük bir maaş sunulduğu için Muslera'nın Estudiantes'in teklifini kabul ettiği belirtildi.

Geride bıraktığımız sezonda Galatasaray ile 43 maça çıkan yıldız isim, kalesinde 53 gol görürken, 13 maçta da gole kapadı.

Muslera'nın yeni takımı belli oldu! Latin Amerika devine gidiyor
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