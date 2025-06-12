  • USD: 39,22 - 39,29
  • EURO: 45,32 - 45,41
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Osimhen'de büyük çıkmaz! Napoli transfere izin vermedi

Gelecek sezon hangi takımda forma giyeceği belirsizliğini koruyan Victor Osimhen ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis'in, Nijeryalı yıldızı satmak istemediği takım ortaya çıktı.

Ekleme: 12.06.2025 - 10:53 Güncelleme: 12.06.2025 - 10:54 / Editör: Ozge Selin
Geçen sezonu Galatasaray'da geçiren ve geleceği konusunda belirsizlik süren Victor Osimhen ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor.

İSTEDİĞİ TEKLİFLER GELMİYOR

Suudi Arabistan'ın Al Hilal takımından gelen teklifi reddeden Nijeryalı oyuncu, Galatasaray'a da henüz dönüş yapmadı. Kariyerini Avrupa'da sürdürmek isteyen Osimhen'in, Premier Lig ekiplerinden beklediği teklifi alamadığı öğrenildi.

Osimhen'de büyük çıkmaz! Napoli transfere izin vermedi

JUVENTUS'A 'ASLA' SATMAM

26 yaşındaki oyuncunun Avrupa'dan en ciddi talibinin ise Serie A ekibi Juventus olduğu iddia edildi.

Nijeryalı oyuncunun transferindeki en büyük engel ise Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis. İtalya'da şampiyon olan ve rakiplerinin elini güçlendirmek istemeyen De Laurentiis'in, Osimhen'in Juventus'a transferine 'Asla' diyerek karşı çıktığı iddia edildi.

Osimhen'de büyük çıkmaz! Napoli transfere izin vermedi

GALATASARAY PERFORMANSI

Galatasaray formasıyla 41 maçta forma giyen Osimhen 37 gol ve 8 asist kaydetti.
Bakan Bayraktar duyurdu! Oruç Reis Somali görevini başarıyla tamamladı
Bakan Uraloğlu müjdeyi verdi! 8 milyon kişi daha...
Ekrem İmamoğlu bilirkişi hedef göstermişti! Duruşma 26 Eylül'e ertelendi
PKK çözülüyor! MSB açıkladı: Teslim olan terörist sayısında artış var
Bakan Şimşek'ten enflasyon mesajı! 'Düşmeye devam edecek'
Dünya basını Türkiye'yi konuşuyor! Endonezya ile tarihi anlaşma
Havayı kirletenlere anlık takip! 53 tesise 38 milyon TL ceza...
Sosyal medya fenomenlerine operasyon! 10 kişi gözaltına alındı
Getir be BiTaksi'de büyük skandal! Binlerce veri sızdırıldı
Dünyanın vicdanı ablukayı delecek! Dört kıtadan Gazze’ye akın
Bilanço ağırlaşıyor! Gazze'de can kaybı 55 bin 207’ye yükseldi
Bakan Yerlikaya duyurdu! Kırmızı bültenle aranan 5 suçlu daha Türkiye'ye getirildi
Muş'ta evlatlarına kavuşmak isteyen aileler DEM Parti önündeki eylemlerini sürdürdü
Gaziosmanpaşa'da AK Parti'nin adayı Eray Karadeniz başkanvekili seçildi! Eray Karadeniz kimdir?
YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYINLANDI! 'osym.gov.tr' 2025 YKS giriş yerleri nereden ve nasıl sorgulanır?
İsrail'e tepkiler çığ gibi! Korsan devlete karşı tek yürek: Aktivistlere gözaltında video işkencesi
Ticaret Bakanlığı duyurdu! Gümrük muhafaza ekiplerinden 26,5 milyarlık kaçakcılık operasyonu
Instagram'da insanlık askıda! Filistin paylaşımı yapan belediyenin hesabını kapattılar
Çamlıdere'de isyan büyüyor! Mansur Yavaş'ın bağımsız prensi esnafa bayramı zehir etti
Bakan Uraloğlu açıkladı! LRIT sistemi ile denizler güvende
O AVM'de yaş sınırı yükseldi: 21'den küçükler alınmıyor...

O AVM'de yaş sınırı yükseldi: 21'den küçükler alınmıyor...

Akşamları ortaya çıkıyorlar! İlçe sakinlerini canından bezdirdi

Akşamları ortaya çıkıyorlar! İlçe sakinlerini canından bezdirdi

Gizlendikleri yerlerden bir bir çıkıyorlar! Yılanlarla ilgili vatandaşlara önemli uyarı

Gizlendikleri yerlerden bir bir çıkıyorlar! Yılanlarla ilgili vatandaşlara önemli uyarı

Papazlar peşinde ama Samsunlu usta satmıyor! Tam 160 yıllık

Papazlar peşinde ama Samsunlu usta satmıyor! Tam 160 yıllık

Gemini'a yeni özellik! Artık sizin yerinize işlerinizi yapabiliyor

Gemini'a yeni özellik! Artık sizin yerinize işlerinizi yapabiliyor

Çin’de yeni koronavirüs keşfi: İnsana bulaşması 'yalnızca küçük bir adım' uzakta

Çin’de yeni koronavirüs keşfi: İnsana bulaşması 'yalnızca küçük bir adım' uzakta