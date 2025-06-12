Osimhen'de büyük çıkmaz! Napoli transfere izin vermedi

Geçen sezonu Galatasaray'da geçiren ve geleceği konusunda belirsizlik süren Victor Osimhen ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor.Suudi Arabistan'ın Al Hilal takımından gelen teklifi reddeden Nijeryalı oyuncu, Galatasaray'a da henüz dönüş yapmadı. Kariyerini Avrupa'da sürdürmek isteyen Osimhen'in, Premier Lig ekiplerinden beklediği teklifi alamadığı öğrenildi.26 yaşındaki oyuncunun Avrupa'dan en ciddi talibinin ise Serie A ekibi Juventus olduğu iddia edildi.Nijeryalı oyuncunun transferindeki en büyük engel ise Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis. İtalya'da şampiyon olan ve rakiplerinin elini güçlendirmek istemeyen De Laurentiis'in, Osimhen'in Juventus'a transferine 'Asla' diyerek karşı çıktığı iddia edildi.Galatasaray formasıyla 41 maçta forma giyen Osimhen 37 gol ve 8 asist kaydetti.