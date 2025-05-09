Galatasaray yarın şampiyonluğunu ilan edebilir

Galatasaray, Süper Lig'de şampiyonluğu ilan edebilmek için bu akşam yapılacak Başakşehir-Fenerbahçe maçını takip edecek. Sarı-lacivertli ekip yenilmesi durumunda Galatasaray'a şampiyonluk için Trabzonspor deplasmanından alınacak 1 puan yeterli olacak.

Süper Lig'in 35. haftasında lider Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan etme ihtimali bulunuyor...



Bilindiği üzere Galatasaray geçtiğimiz hafta sonu, Sivasspor'u 4-1 mağlup etmişti.



Bu sonuçla birlikte ezeli rakibi Fenerbahçe'nin Beşiktaş'a 1-0 mağlup olması, Galatasaray'ın şampiyonluk ihtimalini artırdı.



Hal böyle olunca Cimbom, ligde 8 puan farkıyla zirvede yer aldı.



ŞAMPİYONLUK YOLUNDA PUAN FARKI 8



Ligin bitimine 4 hafta kalırken sarı-kırmızılılar, söz konusu 12 puanının 4 puanını alması durumunda şampiyonluğunu ilan edecek.



Diğer yandan sarı-kırmızılı camia, Süper Lig'de şampiyonluğu ilan edebilmek için bu akşam yapılacak RAMS Başakşehir-Fenerbahçe maçını takip edecek.



F.BAHÇE YENİLİR, G.SARAY DA 1 PUAN ALIRSA ŞAMPİYONLUK İLAN EDİLECEK



Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki müsabakada sarı-lacivertli ekip yenilmesi durumunda Galatasaray'a şampiyonluk için Trabzonspor deplasmanından alınacak 1 puan yeterli olacak.



Fenerbahçe, Başakşehir ile berabere kalırsa sarı-kırmızılılar şampiyonluğunu ilan edebilmek için 3 puana ihtiyaç duyacak.