Fenerbahçe Başakşehir'e konuk oluyor! İşte muhtemel 11'ler

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında RAMS Başakşehir'le deplasmanda karşılaşıyor.

Trendyol Süper Lig'in 35. hafta mücadelesinde Fenerbahçe deplasmanda bu akşam Başakşehir'le karşı karşıya gelecek.



Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Burak Pakkan yönetecek. Pakkan'ın yardımcılıklarını Volkan Narinç ve Candaş Elbil üstlenecek. Sarper Barış Saka ise maçta 4. hakem olarak görev alacak.



Mücadele beIN SPORTS ekranlarından canlı yayınlanacak.



Ligde oynadığı 32 maçta 23 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 yenilgi sonucunda 75 puan toplayan sarı-lacivertli takım, ikinci sırada bulunuyor.



Süper Lig'deki son maçında evinde Beşiktaş'a 1-0 yenilen Fenerbahçe, lider Galatasaray'ın 8 puan gerisinde kalarak şampiyonluk yarışından uzaklaştı.



Takımda 3 eksik



Fenerbahçe'de 3 futbolcu, RAMS Başakşehir maçında forma giyemeyecek.



Tedavilerine devam edilen Allan Saint-Maximin ve Mert Hakan Yandaş ile sarı kart cezalısı Çağlar Söyüncü, RAMS Başakşehir maçında görev yapamayacak.



Sakatlığını atlatan ve takımla çalışan Sofyan Amrabat ise görev verilmesi durumunda maçta oynayacak.



Deplasmanda 8 maçtır kaybetmiyor



Bu sezon rakip sahalarda bir kez mağlup olan Fenerbahçe, deplasmanda oynadığı son 8 karşılaşmada yenilmedi.



Sarı-lacivertli ekip bu periyotta ikas Eyüpspor ve Galatasaray ile berabere kalırken, TÜMOSAN Konyaspor, Adana Demirspor, Corendon Alanyaspor, Sipay Bodrum FK, Net Global Sivasspor ve Gaziantep FK maçlarından ise üçer puanla ayrıldı.



Başakşehir'de tek eksik bulunuyor



Başakşehir'de Fenerbahçe maçı öncesinde Ousseynou Ba'nın sakatlığı bulunuyor. RAMS Başakşehir'de savunma oyuncusu Ousseynou Ba'nın sakatlığı nedeniyle mücadelede forma giymesi beklenmiyor.



BAŞAKŞEHİR - FENERBAHÇE



MUHTEMEL 11'LER:



BAŞAKŞEHİR: Muhammed, Ömer Ali, Opoku, Duarte, Operi, Crespo, Kemen, Yusuf, Diallo, Brnic, Piatek



FENERBAHÇE: İrfan Can, Mert, Skriniar, Djiku, Kostic, İsmail, Fred, Szymanski, Oğuz, Talisca, En-Nesyri



HAKEM: Burak Pakkan

STAT: Başakşehir Fatih Terim Stadı

SAAT: 20.00

YAYIN: beIN SPORTS 1

