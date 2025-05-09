  • USD: 38,55 - 38,62
  • EURO: 43,52 - 43,60
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Fenerbahçe Başakşehir'e konuk oluyor! İşte muhtemel 11'ler

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında RAMS Başakşehir'le deplasmanda karşılaşıyor.

Ekleme: 9.05.2025 - 09:15 Güncelleme: 9.05.2025 - 09:18 / Editör: Ozge Selin
Trendyol Süper Lig'in 35. hafta mücadelesinde Fenerbahçe deplasmanda bu akşam Başakşehir'le karşı karşıya gelecek.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Burak Pakkan yönetecek. Pakkan'ın yardımcılıklarını Volkan Narinç ve Candaş Elbil üstlenecek. Sarper Barış Saka ise maçta 4. hakem olarak görev alacak.

Mücadele beIN SPORTS ekranlarından canlı yayınlanacak.

Ligde oynadığı 32 maçta 23 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 yenilgi sonucunda 75 puan toplayan sarı-lacivertli takım, ikinci sırada bulunuyor.

Süper Lig'deki son maçında evinde Beşiktaş'a 1-0 yenilen Fenerbahçe, lider Galatasaray'ın 8 puan gerisinde kalarak şampiyonluk yarışından uzaklaştı.

Takımda 3 eksik

Fenerbahçe'de 3 futbolcu, RAMS Başakşehir maçında forma giyemeyecek.

Tedavilerine devam edilen Allan Saint-Maximin ve Mert Hakan Yandaş ile sarı kart cezalısı Çağlar Söyüncü, RAMS Başakşehir maçında görev yapamayacak.

Sakatlığını atlatan ve takımla çalışan Sofyan Amrabat ise görev verilmesi durumunda maçta oynayacak.

Deplasmanda 8 maçtır kaybetmiyor

Bu sezon rakip sahalarda bir kez mağlup olan Fenerbahçe, deplasmanda oynadığı son 8 karşılaşmada yenilmedi.

Sarı-lacivertli ekip bu periyotta ikas Eyüpspor ve Galatasaray ile berabere kalırken, TÜMOSAN Konyaspor, Adana Demirspor, Corendon Alanyaspor, Sipay Bodrum FK, Net Global Sivasspor ve Gaziantep FK maçlarından ise üçer puanla ayrıldı.

Başakşehir'de tek eksik bulunuyor

Başakşehir'de Fenerbahçe maçı öncesinde Ousseynou Ba'nın sakatlığı bulunuyor. RAMS Başakşehir'de savunma oyuncusu Ousseynou Ba'nın sakatlığı nedeniyle mücadelede forma giymesi beklenmiyor.

BAŞAKŞEHİR - FENERBAHÇE

MUHTEMEL 11'LER:

BAŞAKŞEHİR: Muhammed, Ömer Ali, Opoku, Duarte, Operi, Crespo, Kemen, Yusuf, Diallo, Brnic, Piatek

FENERBAHÇE: İrfan Can, Mert, Skriniar, Djiku, Kostic, İsmail, Fred, Szymanski, Oğuz, Talisca, En-Nesyri

HAKEM: Burak Pakkan
STAT: Başakşehir Fatih Terim Stadı
SAAT: 20.00
YAYIN: beIN SPORTS 1
CHP'li vekiller Özgür Özel'i takmadı!
Maydonoz Döner'e bir operasyon daha! Gözaltılar var
Sözcü TV'de büyük kavga! Özgür Özel'den Yılmaz Özdil'e ağır sözler: O sözleri yedirirler
İstanbul açıklarında müsilaj görüldü
İzmir koktu vatandaş isyanda! Salgın hastalık riski kapıda
İmamoğlu rüşvetinde hep aynı tarife: İskanı alır masaya koyarım ama bedeli var...
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar! 'Irak'a yaptığım ziyaret ile ilişkilerimizde ciddi bir ivme yakaladık'
Cumhurbaşkanı Erdoğan Vakıflar Haftası Kutlama Programı'nda konuşuyor
CHP’li Ali Mahir Başarır’dan skandal paylaşım: İstanbul Üniversitesi kapısındaki Fetih Suresi ile Abdülaziz'in Tuğrası'nı sildi!
Sosyal medya kullanımı artıyor! Bakan Uraloğlu o sözlerle duyurdu
Ümit Özdağ MİT mensuplarının kimliklerini deşifre etmişti: Duruşma 8 temmuz'a ertelendi
MSB: Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK’lı terörist teslim oldu
Rekabet Kurumu süt pazarındaki bir çok şirkete soruşturma başlattı
Bakan Kurum'dan kritik uyarı! İstanbul'da acil dönüşmesi gereken 600 bin konut var
CHP’li belediye iki haftadır alt geçidin suyunu tahliye edemedi! İsyan eden vatandaş, göle dönen alt geçitte balık avladı
Oruç Reis'ten Somali'de dev keşif! Türkiye yüzde 30 pay alacak
Mattia Ahmet Minguzzi cinayetinde 2'nci duruşma başladı! Çok sayıda kişi aileye destek için geldi
Vedat Işıkhan: Ocak-nisan aylarında 437 bin 291 işe yerleştirmeye aracılık ettik
Vatandaşlar tepkili! CHP’li Belediyeden yüzde 237 zam
Suikast iddiası gündemde! DEM Parti'den açıklama geldi
Bilim insanı 'kanıt buldum' diyerek duyurdu: Evren bir simülasyon

Bilim insanı 'kanıt buldum' diyerek duyurdu: Evren bir simülasyon

Spotify kullanıcılarına yeni özellik! Beğenmediğiniz şarkıları 30 günlüğüne erteleyin

Spotify kullanıcılarına yeni özellik! Beğenmediğiniz şarkıları 30 günlüğüne erteleyin

'Topraktan çıkan altın' diye tabir ediliyor! Kilosu 3 bin lira

'Topraktan çıkan altın' diye tabir ediliyor! Kilosu 3 bin lira

Kabus geri döndü! Kurban Bayramı dönemine dikkat

Kabus geri döndü! Kurban Bayramı dönemine dikkat

Dövmeciler dikkat! Bu ürünlerin satışı yasaklandı

Dövmeciler dikkat! Bu ürünlerin satışı yasaklandı

Plakada vida dönemi sona eriyor: Uymayanlara ağır cezalar geliyor

Plakada vida dönemi sona eriyor: Uymayanlara ağır cezalar geliyor