Süper Lig'de 36. haftanın maç programı açıklandı

Süper Lig'de 36. hafta programı belli oldu. Son 3 haftanın aynı gün ve saatlerde oynanacağı açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 36. haftanın maç programını duyurdu.



Buna göre son 3 haftanın aynı gün ve saatlerde oynanacağı açıklandı.



Tüm maçlar 18 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.



İşte o program...



17 MAYIS - CUMARTESİ



19.00 | Adana Demirspor - Hatayspor



18 MAYIS - PAZAR



19.00 | Samsunspor - Sivasspor



19.00 | Antalyaspor - Gaziantep FK



19.00 | Rizespor - Göztepe



19.00 | Kasımpaşa - Başakşehir



19.00 | Bodrum FK - Trabzonspor



19.00 | Galatasaray - Kayserispor



19.00 | Fenerbahçe - Eyüpspor



19.00 | Alanyaspor - Beşiktaş



TFF açıklamasında şu ifadelere yer verildi:



"Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu'nda 36. hafta müsabakalarına ilişkin program açıklanmıştır. Daha önceki sezonlarda olduğu gibi, ligin son 3 haftasında birbirini ilgilendiren maçlar aynı gün ve saatlerde oynatılacaktır."