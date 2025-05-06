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Beyaz Gazete
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Süper Lig'de 36. haftanın maç programı açıklandı

Süper Lig'de 36. hafta programı belli oldu. Son 3 haftanın aynı gün ve saatlerde oynanacağı açıklandı.

Ekleme: 6.05.2025 - 14:36 Güncelleme: 6.05.2025 - 14:36 / Editör: Ozge Selin
Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 36. haftanın maç programını duyurdu.

Buna göre son 3 haftanın aynı gün ve saatlerde oynanacağı açıklandı.

Tüm maçlar 18 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.

İşte o program...

17 MAYIS - CUMARTESİ

19.00 | Adana Demirspor - Hatayspor

18 MAYIS - PAZAR

19.00 | Samsunspor - Sivasspor

19.00 | Antalyaspor - Gaziantep FK

19.00 | Rizespor - Göztepe

19.00 | Kasımpaşa - Başakşehir

19.00 | Bodrum FK - Trabzonspor

19.00 | Galatasaray - Kayserispor

19.00 | Fenerbahçe - Eyüpspor

19.00 | Alanyaspor - Beşiktaş

TFF açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu'nda 36. hafta müsabakalarına ilişkin program açıklanmıştır. Daha önceki sezonlarda olduğu gibi, ligin son 3 haftasında birbirini ilgilendiren maçlar aynı gün ve saatlerde oynatılacaktır."
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