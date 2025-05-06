Süper Lig'de 36. haftanın maç programı açıklandı
Süper Lig'de 36. hafta programı belli oldu. Son 3 haftanın aynı gün ve saatlerde oynanacağı açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 36. haftanın maç programını duyurdu.
Buna göre son 3 haftanın aynı gün ve saatlerde oynanacağı açıklandı.
Tüm maçlar 18 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.
İşte o program...
17 MAYIS - CUMARTESİ
19.00 | Adana Demirspor - Hatayspor
18 MAYIS - PAZAR
19.00 | Samsunspor - Sivasspor
19.00 | Antalyaspor - Gaziantep FK
19.00 | Rizespor - Göztepe
19.00 | Kasımpaşa - Başakşehir
19.00 | Bodrum FK - Trabzonspor
19.00 | Galatasaray - Kayserispor
19.00 | Fenerbahçe - Eyüpspor
19.00 | Alanyaspor - Beşiktaş
TFF açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu'nda 36. hafta müsabakalarına ilişkin program açıklanmıştır. Daha önceki sezonlarda olduğu gibi, ligin son 3 haftasında birbirini ilgilendiren maçlar aynı gün ve saatlerde oynatılacaktır."
Buna göre son 3 haftanın aynı gün ve saatlerde oynanacağı açıklandı.
Tüm maçlar 18 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.
İşte o program...
17 MAYIS - CUMARTESİ
19.00 | Adana Demirspor - Hatayspor
18 MAYIS - PAZAR
19.00 | Samsunspor - Sivasspor
19.00 | Antalyaspor - Gaziantep FK
19.00 | Rizespor - Göztepe
19.00 | Kasımpaşa - Başakşehir
19.00 | Bodrum FK - Trabzonspor
19.00 | Galatasaray - Kayserispor
19.00 | Fenerbahçe - Eyüpspor
19.00 | Alanyaspor - Beşiktaş
TFF açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu'nda 36. hafta müsabakalarına ilişkin program açıklanmıştır. Daha önceki sezonlarda olduğu gibi, ligin son 3 haftasında birbirini ilgilendiren maçlar aynı gün ve saatlerde oynatılacaktır."