İspanya Arda Güler için ayağa kalktı! Muazzam performansı sonrası olay yaratan sözler…

İspanya LaLiga'nın 34. haftasında Real Madrid, sahasında Celta Vigo'yu ağırladı. Carlo Ancelotti'nin öğrencileri karşılaşmayı 3-2 kazandı. Real'e galibiyeti getiren golleri Arda Güler ve Mbappe (2) kaydetti. Maça 1 gol ve 1 asistle damga vuran milli oyuncu İspanya'da gündem oldu. İspanyol basını ve Real Madrid taraftarlarından Arda Güler için olay ifadeler kullanıldı.

İspanya LaLiga'nın 34. haftasında Real Madrid, sahasında Celta Vigo ile karşı karşıya geldi. Santiago Bernabeu'da oynanan maçı ev sahibi ekip 3-2 kazandı.



Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri Arda Güler ve Kylian Mbappe (2) kaydetti.



Mücadeleye 1 gol ve 1 asistle damga vuran Arda Güler İspanya'da gündeme oturmayı başardı.



İspanyol basını ve bazı İspanyol taraftarlar, milli futbolcu için olay ifadeler kullandı.



İŞTE O BAŞLIKLAR



El Espanol: 'Arda Güler, Ancelotti'ye sözlerini yutturdu. Ancelotti, basın toplantısında Arda Güler'e karşı sert davrandığını itiraf etti.'



'ÇARESİZ BIRAKTI'



Marca: 'Arda Güler bir gol, bir asist, yüzde 100 pas isabeti ve en çok pozisyon yaratan oyuncu oldu. Celta Vigo maçındaki bu veriler Ancelotti'yi çaresiz bıraktı.



Arda'nın Pazar günü oynanacak El Clasico'da ilk 11'de yer alma şansı arttı. Madrid'de kimse Arda'sız bir ilk 11 düşünmüyor.



Arda Madrid'de kandini kanıtlamakta zorlansa da sonunda istediğini alacak. Mart ayındaki Arda ile Mayıs ayındaki Arda aynı ama tek fark vardı. Sakatlıklar Carlo Amcelotti'yi Arda'ya şans vermek durumunda bıraktı. Arda Güler nihayet büyük bir maçta şans bulmuş olacak.'



'NEDEN AZ OYNADI?'



AS: 'Arda Güler bu sezon neden bu kadar az oynadı? Arda Güler'in attığı 5 gol ve yaptığı 9 asist küçük görünebilir ama doğru değerlendirmek gerekir. Genç oyuncu bu rakamları sahaya en az çıkan orta saha oyuncusu olmasına rağmen başardı.'



İspanyol gazeteci Julio Maldonado daha önce yaptığı açıklamada, 'Ben olsam Arda Güler'i satardım. Arda Güler'i seviyorum, ancak o verilen fırsatları değerlendiremiyor' demişti. Celta Vigo performansı sonrası Maldonado'dan yeni bir açıklama geldi.



İspanya Arda Güler için ayağa kalktı! Muazzam performansı sonrası olay yaratan sözler…

Düşünceleri değişen İspanyol gazeteci şu ifadeleri kullandı: 'Harika bir gol attı. Guaita'nın uzak direğine çarpan harika bir sol ayak vuruşuyla... Gelecek sezondan itibaren çok daha fazla süre alacağımızdan emin olduğumuz bir oyuncu. Daha fazla oynama hakkını kazandığını düşünüyorum, Brahim'den ve Rodrygo'dan daha fazla oynamaya hakkı var'



Bazı İspanyol taraftarlar da sosyal medyadan Arda'nın aldığı sürelere dikkat çeken şu sözleri paylaştı: 'Arda Güler'in tüm sezon yedek kalmasına hala inanamıyorum... Ancelotti ne düşünüyordu acaba?'



'Bernabeu'ya yeni bir kahraman geldi. Ayakta alkış her şeyi anlatıyordu.' şeklinde paylaşım yaptı.