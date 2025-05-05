Galatasaray parayı hazırladı! Victor Osimhen’in kararı bekleniyor
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında sahasında Sivaspor ile karşılaştı. Sarı-kırmızılı takım, mücadeleyi 4-1 kazandı. Karşılaşmaya iki gol atan Victor Osimhen damgu vurdu. Nijeryalı golcünün geleceği ise en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Başarılı oyuncunun transferi için dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İşte detaylar…
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında sahasında Sivaspor ile karşı karşıya geldi.
RAMS Park'ta oynanan maçı sarı-kırmızılı takım 4-1 kazandı. Cimbom'a galibiyeti getiren golleri Torreira, Barış Alper ve Victor Osimhen (2) kaydetti.
ZİRVEDE PUAN FARKI 8 OLDU
Fenerbahçe'nin sahasında Beşiktaş'a 1-0 mağlup olmasıyla birlikte zirvede puan farkı 8'e çıktı.
Galatasaray'ın Sivasspor ile oynadığı maçta da yıldızlaşan Nijeryalı golcü Victor Osimhen için yeni bir gelişme yaşandı.
KARARI BEKLENİYOR
Golleriyle sezon başından beri takımı sırtlayan Victor Osimhen'in yeni sezon için vereceği karar merakla bekleniyor.
Şampiyonluğa koşan Galatasaray'da taraftarın aklında tek bir soru var: Osimhen kalacak mı?
Juventus, Chelsea ve Manchester United'ın ilgilendiği Nijeryalı'nın durumunu Suudi kulüpleri de takip ediyor.
ASTRONOMİK TEKLİFE BAKMADI
Başarılı santrfor, menajer George Gardi'nin Al-Hilal adına sunduğu astronomik teklifle ilgilenmedi.
Mutluluğu Galatasaray'da bulan yıldız oyuncu, geleceği ile ilgili nihai kararı henüz vermedi.
26 yaşındaki Osimhen'in sarı-kırmızılılarda devam etmezse, Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu hedefleyen ve Avrupa'nın 5 büyük liginde mücadele eden büyük bir kulübe transfer olma ihtimali bulunuyor.
G.SARAY'A 66 MİLYON EURO
Napoli'nin belirlediği 75 milyon Euro'luk serbest kalma maddesi, bu sezon 9 milyon Euro ödeyen Galatasaray için 66 milyon Euro olarak geçerli.
Bu parayı sponsor desteğiyle karşılamayı planlayan sarı-kırmızılılar, Osimhen'in cevabına göre hareket edecek.
RAMS Park'ta oynanan maçı sarı-kırmızılı takım 4-1 kazandı. Cimbom'a galibiyeti getiren golleri Torreira, Barış Alper ve Victor Osimhen (2) kaydetti.
ZİRVEDE PUAN FARKI 8 OLDU
Fenerbahçe'nin sahasında Beşiktaş'a 1-0 mağlup olmasıyla birlikte zirvede puan farkı 8'e çıktı.
Galatasaray'ın Sivasspor ile oynadığı maçta da yıldızlaşan Nijeryalı golcü Victor Osimhen için yeni bir gelişme yaşandı.
KARARI BEKLENİYOR
Golleriyle sezon başından beri takımı sırtlayan Victor Osimhen'in yeni sezon için vereceği karar merakla bekleniyor.
Şampiyonluğa koşan Galatasaray'da taraftarın aklında tek bir soru var: Osimhen kalacak mı?
Juventus, Chelsea ve Manchester United'ın ilgilendiği Nijeryalı'nın durumunu Suudi kulüpleri de takip ediyor.
ASTRONOMİK TEKLİFE BAKMADI
Başarılı santrfor, menajer George Gardi'nin Al-Hilal adına sunduğu astronomik teklifle ilgilenmedi.
Mutluluğu Galatasaray'da bulan yıldız oyuncu, geleceği ile ilgili nihai kararı henüz vermedi.
26 yaşındaki Osimhen'in sarı-kırmızılılarda devam etmezse, Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu hedefleyen ve Avrupa'nın 5 büyük liginde mücadele eden büyük bir kulübe transfer olma ihtimali bulunuyor.
G.SARAY'A 66 MİLYON EURO
Napoli'nin belirlediği 75 milyon Euro'luk serbest kalma maddesi, bu sezon 9 milyon Euro ödeyen Galatasaray için 66 milyon Euro olarak geçerli.
Bu parayı sponsor desteğiyle karşılamayı planlayan sarı-kırmızılılar, Osimhen'in cevabına göre hareket edecek.