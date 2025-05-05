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Aziz Yıldırım cephesinden dikkat çeken adaylık açıklaması

Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Mahmut Uslu, Beşiktaş derbisinin ardından yönetime tepki gösterdi ve gerekirse başkanlığa aday olabileceğini söyledi. Uslu, "Ben gerekirse bu göreve talibim, ben görevden kaçmam ama bu iş Ali Bey ile olmuyor." dedi.

Aziz Yıldırım cephesinden dikkat çeken adaylık açıklaması
Ekleme: 5.05.2025 - 10:01 Güncelleme: 5.05.2025 - 10:05 / Editör: Ozge Selin
Fenerbahçe'de işler yolunda gitmiyor...

Son olarak dün akşam Kadıköy'de Beşiktaş'a karşı alınan 1-0'lık mağlubiyet sarı-lacivertli taraftarların sabrını taşırdı.

Şampiyonluk yarışına büyük ölçüde havlu atan Fenerbahçe'de tepkiler gelmeye devam ediyor.

ARTIK LÜTFEN BIRAKIN GİDİN: YETER!

Son olarak Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Mahmut Uslu, Beşiktaş mağlubiyetinin ardından Telegol'den Serhat Ulueren'e konuştu.

Aziz Yıldırım'a yakınlığıyla bilinen Uslu şunları söyledi:

'İçim kan ağlıyor. Öfkeliyim, çok kızgınım. Bir iki hafta içinde bir basın toplantısı yapacağım. Artık lütfen bırakın gidin. Söyleyeceklerim var. Televizyonda ve stadyumda ağlayan çocuk, ağlayan genç görmek istemiyorum. Bugün yine dağıldım. Kamera son bölümde tribünleri gösterdi. Sürekli ağlayan çocuklar, ben artık bu manzara ile karşılaşmak istemiyorum. Bir Fenerbahçeli olarak buna hakkım yok mu? İstemiyorum! Büyük vaatlerle, umutlarla gelmiş olabilir ama olmadı, yapamadı, beceremedi! Gitsin, olmuyor! Fenerbahçe kulübü hiçbir zaman yerlerde kalmaz, ben de çıkarım. Ben başkanlıktan kaçmam. Aziz Yıldırım da çıkar, başkası da çıkar. Hakan Bilal Kutlualp çıktı. Fenerbahçe hiçbir zaman sahipsiz kalmaz. Denedi, olmadı. Denedi, yine olmadı. Ben artık ağlayan çocuk, genç gördüğümde dayanamıyorum. Televizyonu kapatmak zorunda kalıyorum. Basın toplantısında bunları söyleyeceğim. Daha gününü kararlaştırmadım. Yeter artık! Sabrımız taştı! Bu kulüp, sadece futbolda değil birçok alanda başarısız oldu ve olmaya devam ediyor.' dedi.

GEREKİRSE TALİBİM: GÖREVDEN KAÇMAM

Sözlerine devam eden Mahmut Uslu, 'Galatasaray'a kaybettiğimiz maçlarda, Beşiktaş'a kaybettiğimiz maçlarda yapı mı vardı, hakemlik bir şey mi oldu bu maçta? Kandırmayalım birbirimizi. Bu maçta Fenerbahçe aleyhine hakem hatası oldu mu, Galatasaray maçlarında oldu mu? O zaman bırakın yapıyı. Kardeşim biz başarısız deyin. Ben gerekirse bu göreve talibim. Ben de görevden kaçmam. Bu iş Ali Bey ile olmuyor.' sözlerini sarf etti.

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