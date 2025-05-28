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Arda Turan’dan flaş Galatasaray hareketi! 'Hep orada kalacak' diyordu ama...

Eyüpspor'da yakaladığı başarının ardından Avrupa ekiplerinin dikkatini çeken teknik direktör Arda Turan, Shakhtar Donetsk ile anlaşma sağladı. Ukrayna ekibiyle anlaşan genç teknik adamdan flaş bir hamle geldi. Arda Turan, Galatasaray hamlesiyle bir anda sosyal medyanın gündemine oturdu. İşte detaylar…

Arda Turan’dan flaş Galatasaray hareketi! 'Hep orada kalacak' diyordu ama...
Ekleme: 28.05.2025 - 12:11 Güncelleme: 28.05.2025 - 12:26 / Editör: Ozge Selin
Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor'dan ayrılan teknik direktör Arda Turan'ın yeni adresi belli oldu. 38 yaşındaki teknik adam, Shakhtar Donetsk'in teknik direktörlük görevine getirildi.

Arda Turan’dan flaş Galatasaray hareketi! 'Hep orada kalacak' diyordu ama...

ARDA TURAN'DAN İLK AÇIKLAMA

Arda Turan, imza sonrası yaptığı açıklamada, 'Shakhtar'a katıldığım için gururluyum. Zengin bir geçmişe ve köklü geleneklere sahip harika bir kulüp. Avrupa genelinde tanınan, her maçı kazanma hedefiyle oynayan bir takım.

Kulübün mirasına katkı sağlamayı ve taraftarlarımıza oynadığımız futbolla birçok mutlu an yaşatmayı umuyorum. Hem Ukrayna'da hem de Avrupa kupalarında kupa kazanma konusunda son derece motiveyiz.' İfadelerini kullandı.

Arda Turan’dan flaş Galatasaray hareketi! 'Hep orada kalacak' diyordu ama...

UKRAYNA'DAN AÇIKLAMA

Shakhtar Donetsk'in CEO'su Serhii Palkin ise, ''Arda Turan, son derece rekabetçi Türkiye liginde deneyimli, gelecek vaat eden ve hırslı bir teknik direktör.

Bir oyuncu olarak, Avrupa futbolunun gerçek bir efsanesi ve Shakhtar ile birlikte, kulübe hem Ukrayna'da hem de uluslararası alanda kupalar getirecek eşit derecede başarılı bir teknik direktörlük kariyerine sahip olduğuna inanıyorum'' açıklamasında bulundu.

Arda Turan’dan flaş Galatasaray hareketi! 'Hep orada kalacak' diyordu ama...

TAKIMINI SÜPER LİG'E TAŞIDI

Teknik direktörlük kariyerine 2023 yılında Eyüpspor'un başına geçerek başlayan Arda Turan, 2023-24 sezonunda eflatun-sarılıları Süper Lig'e taşımayı başardı.

Trendyol Süper Lig'de bu sezon Arda Turan yönetimindeki Eyüpspor 15 galibiyet, 8 beraberlik ve 13 mağlubiyetle topladığı 53 puanla ligin bitimine 1 hafta kala 6. sırada yer alıyor.

Genç teknik direktör, 2 yıllık sözleşmeyi imzalamasının hemen ardından yaptığı hamle ile sosyal medyanın gündemine oturdu.

Arda Turan’dan flaş Galatasaray hareketi! 'Hep orada kalacak' diyordu ama...

SIKÇA ELEŞTİRİLİYORDU

Arda Turan, İkas Eyüpspor'un başındayken kişisel sosyal medya hesabından 'Sadece Galatasaray' yazısını kaldırmadığı için sıkça eleştiriliyordu.

Arda Turan’dan flaş Galatasaray hareketi! 'Hep orada kalacak' diyordu ama...

38 yaşındaki çalıştırıcı, eleştirilere rağmen silmediği yazıyı Ukrayna ekibine attığı imzanın hemen ardından değiştirdi.

Arda Turan'ın bu hamlesinin sebebinin Shakhtar Donetsk'ten aldığı 'Etik değil' uyarısı olduğu öne sürüldü.

Arda Turan’dan flaş Galatasaray hareketi! 'Hep orada kalacak' diyordu ama...

DAHA ÖNCE NE DEMİŞTİ?

Genç teknik adam, 'Milli Takımı da çalıştırsanız 'Sadece Galatasaray' yazısı orada kalacak mı?' sorusuna daha önce 'Tabii ki kalacak. Ben o yazıyı oradan kaldırsam siz benim Galatasaraylı olduğumu bilmeyecek misiniz?' ifadelerini kullanmıştı.

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