Arda Turan’dan flaş Galatasaray hareketi! 'Hep orada kalacak' diyordu ama...

Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor'dan ayrılan teknik direktör Arda Turan'ın yeni adresi belli oldu. 38 yaşındaki teknik adam, Shakhtar Donetsk'in teknik direktörlük görevine getirildi.Arda Turan, imza sonrası yaptığı açıklamada, 'Shakhtar'a katıldığım için gururluyum. Zengin bir geçmişe ve köklü geleneklere sahip harika bir kulüp. Avrupa genelinde tanınan, her maçı kazanma hedefiyle oynayan bir takım.Kulübün mirasına katkı sağlamayı ve taraftarlarımıza oynadığımız futbolla birçok mutlu an yaşatmayı umuyorum. Hem Ukrayna'da hem de Avrupa kupalarında kupa kazanma konusunda son derece motiveyiz.' İfadelerini kullandı.Shakhtar Donetsk'in CEO'su Serhii Palkin ise, ''Arda Turan, son derece rekabetçi Türkiye liginde deneyimli, gelecek vaat eden ve hırslı bir teknik direktör.Bir oyuncu olarak, Avrupa futbolunun gerçek bir efsanesi ve Shakhtar ile birlikte, kulübe hem Ukrayna'da hem de uluslararası alanda kupalar getirecek eşit derecede başarılı bir teknik direktörlük kariyerine sahip olduğuna inanıyorum'' açıklamasında bulundu.Teknik direktörlük kariyerine 2023 yılında Eyüpspor'un başına geçerek başlayan Arda Turan, 2023-24 sezonunda eflatun-sarılıları Süper Lig'e taşımayı başardı.Trendyol Süper Lig'de bu sezon Arda Turan yönetimindeki Eyüpspor 15 galibiyet, 8 beraberlik ve 13 mağlubiyetle topladığı 53 puanla ligin bitimine 1 hafta kala 6. sırada yer alıyor.Genç teknik direktör, 2 yıllık sözleşmeyi imzalamasının hemen ardından yaptığı hamle ile sosyal medyanın gündemine oturdu.Arda Turan, İkas Eyüpspor'un başındayken kişisel sosyal medya hesabından 'Sadece Galatasaray' yazısını kaldırmadığı için sıkça eleştiriliyordu.38 yaşındaki çalıştırıcı, eleştirilere rağmen silmediği yazıyı Ukrayna ekibine attığı imzanın hemen ardından değiştirdi.Arda Turan'ın bu hamlesinin sebebinin Shakhtar Donetsk'ten aldığı 'Etik değil' uyarısı olduğu öne sürüldü.Genç teknik adam, 'Milli Takımı da çalıştırsanız 'Sadece Galatasaray' yazısı orada kalacak mı?' sorusuna daha önce 'Tabii ki kalacak. Ben o yazıyı oradan kaldırsam siz benim Galatasaraylı olduğumu bilmeyecek misiniz?' ifadelerini kullanmıştı.