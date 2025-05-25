  • USD: 38,82 - 38,89
  • EURO: 44,00 - 44,08
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Kevin De Bruyne kararını verdi! Yeni takımı İtalya'dan

Kevin De Bruyne, 10 yıllık Manchester City macerasından sonra Serie A şampiyonu Napoli ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak.

Ekleme: 25.05.2025 - 12:53 Güncelleme: 25.05.2025 - 12:54 / Editör: Ozge Selin
Bir süredir Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gündeminde yer alan Kevin De Bruyne'nin yeni takımı belli oldu.

Manchester City'nin yıldız futbolcusu, kariyerine İtalya Serie A'da devam edecek.

YENİ TAKIMI NAPOLI

Relevo'nun haberine göre De Bruyne, 10 yıllık Manchester macerasından sonra Serie A şampiyonu Napoli ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak.

Belçikalı yıldızın yeni takımında yıllık net 6 milyon euro kazanacağı söyleniyor. Böylelikle De Bruyne, İtalya kariyerine başlamış olacak.

BU SEZON İSTEDİĞİ GİBİ GEÇMEDİ

Manchester City'de son sezonu istediği gibi gitmeyen ve sakatlıklarla boğuşan Kevin De Bruyne, 39 resmi maçta 6 gol 8 asist ile 14 gole doğrudan katkı verdi.

ASİSTLERİYLE ÖN PLANDA

Asistleriyle ünlü olan yıldız futbolcunun gol sayısından çok asist sayısı var.

Kariyerinde 650 resmi kulüp maçına çıkan De Bruyne, 155 kez fileleri havalandırırken 261 gol pasına imzasını attı.

Kevin De Bruyne kararını verdi! Yeni takımı İtalya'dan
Mansur Yavaş 'Atamızın emaneti' dediği Ankaragücü Kongresi'ne katılmadı
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Bakan Işıkhan açıkladı: Önceliğimiz işin geleceğinden önce, işçimizin geleceği
Isparta'da feci kaza! Tur otobüsü şarampole uçtu: 16 yaralı var!
Bakan Kurum’a Zey Köyü’nden teşekkür! Depremzede vatandaş: Bize bebek gibi baktınız
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif’i kabul edecek
Gazze'de can kaybı 53 bin 939'a yükseldi
İBB'deki yolsuzluk soruşturmasında çember daralıyor! Düğümü çözecek ifade!
Filistinli doktorun 9 çocuğunu katlettiler
TÜRKSAT 6a uydusunda ilk ihracat!
Cezaların yükselmesiyle çakar kullanımı azaldı
Yenidoğan Çetesi davasının 88 sayfalık fezlekesinde çarpıcı detaylar: Savcı örgütün ismini ilk kez açıkladı!
Donald Trump'tan dikkat çeken açıklama: Dünyanın en güçlü ordusunu ben inşa ettim
DEM Partili belediyelerde işçi kıyımı sürüyor: İşten atılan işçi sayısı 876’ya yükseldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Dolmabahçe'de Şara ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: En büyük eserimiz terörsüz Türkiye
Osman Gökçek ABB'yi topa tuttu! 'ABB'deki soygun çok açık ve net'
İBB'de rüşvet yumağı! İmamoğlu'nun çocukluk arkadaşı gizli kasa çıktı
V! 'Sistemli şekilde batırıldım'
Thodex'in kurucusu Fatih Özer: 'Dolandırıldım' demişti! O kişi için istenen ceza belli oldu
Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Zehirli balık uyarısı! Ayağa değdiği an hastanelik ediyor

Zehirli balık uyarısı! Ayağa değdiği an hastanelik ediyor

Bastığınız yere dikkat edin! Bu çiçeği koparana...

Bastığınız yere dikkat edin! Bu çiçeği koparana...

Apple'ın akıllı gözlükleri 2026'da geliyor: İşte beklenen özellikler

Apple'ın akıllı gözlükleri 2026'da geliyor: İşte beklenen özellikler

Google Arama'nın yapay zeka modu yayıncıları çileden çıkardı: Emek hırsızlığı var

Google Arama'nın yapay zeka modu yayıncıları çileden çıkardı: Emek hırsızlığı var

Kene kabusu büyüyor! Midesine yapıştı çıplak elle koparınca...

Kene kabusu büyüyor! Midesine yapıştı çıplak elle koparınca...