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Göztepe Galatasaray'ı konuk ediyor! İşte muhtemel 11'ler...

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında bugün şampiyon Galatasaray deplasmanda Göztepe'ye konuk olacak.

Ekleme: 24.05.2025 - 09:39 Güncelleme: 24.05.2025 - 09:45 / Editör: Ozge Selin
Trendyol Süper Lig'de bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu garantileyen Galatasaray, 37. haftada bugün Göztepe'ye konuk olacak.

Gürsel Aksel Stadı'ndaki karşılaşma 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Batuhan Kolak yönetecek.

Süper Lig'de geride kalan 34 haftada 28 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayan "Cimbom", haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 8 puan önünde lider girerek şampiyonluğu garantiledi.

Göztepe ise 12 galibiyet, 11'er beraberlik ile mağlubiyetle 47 puan topladı ve 8. sırada yer aldı.

Şampiyon Galatasaray, ligin ilk yarısında 18. haftada oynanan karşılaşmada Göztepe'yi 2-1 mağlup etmişti.

Son 9 maçını kazandı

Şampiyon Galatasaray, çıktığı son 9 resmi maçtan galibiyetle ayrıldı.

Son yenilgisini ligin 29. haftasındaki Beşiktaş derbisinde yaşayan "Cimbom", sonrasındaki 9 karşılaşmayı da kazandı.

Galatasaray, ligde söz konusu dönemde Reeder Samsunspor, Sipay Bodrum FK ile Trabzonspor'u 2-0, Bellona Kayserispor'u 3-0, Net Global Sivasspor'u 4-1, ikas Eyüpspor'u da 5-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekip, kupada ise Fenerbahçe'yi 2-1, TÜMOSAN Konyaspor'u 5-1, Trabzonspor'u 3-0 yendi.

Söz konusu müsabakalarda 28 gol atan Galatasaray, kalesinde sadece 4 gol gördü.

Göztepe Galatasaray'ı konuk ediyor! İşte muhtemel 11'ler...

7 maçlık galibiyet serisi için sahaya çıkacak

Galatasaray, bugün kazanması halinde bu sezon ligde ilk kez 7 maçlık galibiyet serisi yakalayacak.

Bu sezon ligin ilk 6 haftasını kayıpsız geçiren sarı-kırmızılı ekibin galibiyet serisi 7. haftadaki 3-3'lük Kasımpaşa beraberliği ile sonlanmıştı. Bu haftaya kadar ligde daha üst üste 7 maç kazanamayan "Cimbom", yarın Göztepe'yi mağlup etmesi halinde sezondaki ilk 7 maçlık galibiyet serisine ulaşacak.

Sarı-kırmızılılar, geçen sezon ise 37. haftadaki Fenerbahçe derbisine kadar ligde 17 maçlık galibiyet serisine sahip olmuştu.

Ligin en çok gol atan takımı

Şampiyon Galatasaray, Süper Lig'in en çok gol atan takımı konumunda yer alıyor.

Çıktığı 34 maçta 87 kez fileleri havalandıran sarı-kırmızılılar, ligin en golcü takımı olarak dikkati çekiyor.

Göztepe Galatasaray'ı konuk ediyor! İşte muhtemel 11'ler...

"Cimbom"un bu sezon duran toplardan yüzü güldü

Şampiyon Galatasaray, bu sezon duran top organizasyonlarıyla rakiplerine karşı etkili oldu.

Bu sezon ligde 87 kez rakip fileleri havalandıran Cimbom", söz konusu gollerin 36'sını duran top organizasyonlarıyla kaydetti. Sarı-kırmızılılar, ayrıca ilk golü attığı 27 maçın 15'inde de 1-0'ı duran toplar sayesinde buldu.

Victor Osimhen'in gözü gol krallığında

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, müsabakada gol krallığındaki yerini sağlamlaştırmaya çalışacak.

Kariyerinin en golcü sezonunu geçiren Osimhen, bu sezon sarı-kırmızılı formayla çıktığı 40 karşılaşmada 36 kez rakip fileleri havalandırdı. Süper Lig'de de 29 maça çıkan Nijeryalı santrfor, attığı 25 golle gol krallığında en üst sırada yer alıyor.

Gol krallığı yarışında Osimhen'i 21 golle RAMS Başakşehir'in Polonyalı santrforu Krzysztof Piatek ve 19 golle Trabzonsporlu Simon Banza takip ediyor.

Göztepe Galatasaray'ı konuk ediyor! İşte muhtemel 11'ler...

İki oyuncu cezalı

Galatasaray'da Brezilyalı orta saha oyuncusu Gabriel Sara ile Uruguaylı kaleci Fernando Muslera, bu akşam oynanacak maçta görev alamayacak.

Ligin 36. haftasındaki Bellona Kayserispor karşılaşmasında sarı kart gören Gabriel Sara ile Fernando Muslera, cezası sebebiyle forma giyemeyecek.

Üç futbolcu ceza sınırında

Galatasaray'da 3 futbolcu, Göztepe maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Victor Osimhen, Davinson Sanchez ve Dries Mertens, yarın sarı kart görmeleri durumunda 38. haftadaki RAMS Başakşehir maçında oynayamayacak.

Muslera ve Sara dışında Yunus Akgün, Victor Osimhen, Abdülkerim Bardakcı, Lucas Torreira ve Barış Alper Yılmaz da kadroda yer almadı.

Göztepe'de 5 eksik var

Göztepe'de sakatlıkları nedeniyle sezonu kapatan Djalma Silva ve Isaac Solet ile tedavilerine devam edilen Doğan Erdoğan, Juan ve İsmail Köybaşı, bu maçta forma giyemeyecek.

Göztepe Galatasaray'ı konuk ediyor! İşte muhtemel 11'ler...

GÖZTEPE - GALATASARAY

MUHTEMEL 11'LER:

GÖZTEPE: Arda, Bokele, Heliton, Koray, Ogün, Lasse, Dennis, Ahmed, Tijanic, Kubilay, Romulo.

GALATASARAY: Günay, Frankowski, Sanchez, Kaan Ayhan, Eren Elmalı, Lemina, Berkan, Mertens, Jelert, Jakobs, Morata.

HAKEM: Batuhan Kolak
STAT: Gürsel Aksel
SAAT: 19.00
YAYIN: beIN SPORTS
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