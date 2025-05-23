UEFA'da madalya krizi! 3 oyuncuya madalya çıkmadı

Geçtiğimiz gün yapılan UEFA Avrupa Ligi Finali'nde Tottenham, 17 yıllık kupa hasretini Manchester United’ı 1-0 yenip bitirdi.Karşılaşmanın ardından kupa töreninde yaşanan bir an dikkat çekti.UEFA Başkanı Aleksandr Ceferin, kupa töreni öncesinde oyunculara madalyalarını takdim etti.Ceferin, Bentancur, Romero ve Son’a madalya takdim edemedi.Heung-min, yeterli sayıda bulunmadığı için madalyasını alamasa da kupa ile verdiği pozlarla dünya spor medyasında sevinç kareleriyle yer aldı.UEFA’nın Avrupa Ligi müsabaka yönetmeliğine göre hem şampiyon olan takıma hem de ikinci olan takıma 50’şer madalya veriliyor.Ancak UEFA sahneye 30 madalya çıkarmıştı ve Tottenham’ın üç yıldızına madalya kalmamıştı. 20 madalya daha sonra kulübe gönderilecek.