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UEFA'da madalya krizi! 3 oyuncuya madalya çıkmadı

UEFA Avrupa Ligi'ni kazanan Tottenham Hotspur'da, kaptan Son Heung-min ve 2 takım arkadaşı madalya sayısı yetmediği için madalya takamadı.

Ekleme: 23.05.2025 - 11:30 Güncelleme: 23.05.2025 - 11:31 / Editör: Ozge Selin
Geçtiğimiz gün yapılan UEFA Avrupa Ligi Finali'nde Tottenham, 17 yıllık kupa hasretini Manchester United’ı 1-0 yenip bitirdi.

Karşılaşmanın ardından kupa töreninde yaşanan bir an dikkat çekti.

UEFA Başkanı Aleksandr Ceferin, kupa töreni öncesinde oyunculara madalyalarını takdim etti.

3 OYUNCUYA MADALYA YETMEDİ

Ceferin, Bentancur, Romero ve Son’a madalya takdim edemedi.

Heung-min, yeterli sayıda bulunmadığı için madalyasını alamasa da kupa ile verdiği pozlarla dünya spor medyasında sevinç kareleriyle yer aldı.

UEFA'da madalya krizi! 3 oyuncuya madalya çıkmadı

SAHNEYE 30 ADETLE ÇIKILDI

UEFA’nın Avrupa Ligi müsabaka yönetmeliğine göre hem şampiyon olan takıma hem de ikinci olan takıma 50’şer madalya veriliyor.

Ancak UEFA sahneye 30 madalya çıkarmıştı ve Tottenham’ın üç yıldızına madalya kalmamıştı. 20 madalya daha sonra kulübe gönderilecek.
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