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Fenerbahçe'de ayrılık! Cenk Tosun veda etmeye hazırlanıyor

Gelecek sezonun transfer planlamasını yapan Fenerbahçe'de diğer yandan gözler takımdan ayrılacak isimlere çevrildi. Kadroda önemli değişikliğe gitmesi beklenen sarı lacivertlilerde milli oyuncunun vedası kesinleşti.

Fenerbahçe'de ayrılık! Cenk Tosun veda etmeye hazırlanıyor
Ekleme: 16.05.2025 - 12:01 Güncelleme: 16.05.2025 - 12:09 / Editör: Ozge Selin
Transferde harekete geçen Fenerbahçe'de gözler veda edecek isimlere çevrildi...

Bu oyuncuların başında Cenk Tosun geliyor.

Uzun yıllar Süper Lig'de Beşiktaş forması giyen ve siyah beyazlıların ardından sezon başında Fenerbahçe'ye imza atan Cenk Tosun, büyük bir hayal kırıklığı yaşadı.

SEZON SONUNDA AYRILACAK

Hal böyle olunca Fenerbahçe'de bu sezon forma şansı bulmakta zorlanan Cenk Tosun'la sezon sonunda yollar ayrılacak.

Sarı-lacivertli yönetim, tecrübeli golcüyle bir görüşme yapacak.

Fenerbahçe'de ayrılık! Cenk Tosun veda etmeye hazırlanıyor

JAPONYA'YA GİDECEKTİ

Cenk'e Süper Lig'den talipler var ancak yıldız ismin yurt dışına gitme ihtimali bulunuyor.

Bilindiği üzere forma şansı bulamayan Cenk Tosun, kulüpten ayrılmak istemiş ve Japon ekibi Urawa Red Diamonds ile anlaşmaya varmıştı.

FENERBAHÇE FORMASIYLA 20 MAÇTA 299 DAKİKA SÜRE ALDI

Ancak transfer bir türlü gerçekleşmemişti.

Fenerbahçe formasıyla 20 maçta 299 dakika süre alan yıldız golcü, 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

Fenerbahçe'de ayrılık! Cenk Tosun veda etmeye hazırlanıyor
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