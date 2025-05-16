Fenerbahçe'de ayrılık! Cenk Tosun veda etmeye hazırlanıyor

Transferde harekete geçen Fenerbahçe'de gözler veda edecek isimlere çevrildi...Bu oyuncuların başında Cenk Tosun geliyor.Uzun yıllar Süper Lig'de Beşiktaş forması giyen ve siyah beyazlıların ardından sezon başında Fenerbahçe'ye imza atan Cenk Tosun, büyük bir hayal kırıklığı yaşadı.Hal böyle olunca Fenerbahçe'de bu sezon forma şansı bulmakta zorlanan Cenk Tosun'la sezon sonunda yollar ayrılacak.Sarı-lacivertli yönetim, tecrübeli golcüyle bir görüşme yapacak.Cenk'e Süper Lig'den talipler var ancak yıldız ismin yurt dışına gitme ihtimali bulunuyor.Bilindiği üzere forma şansı bulamayan Cenk Tosun, kulüpten ayrılmak istemiş ve Japon ekibi Urawa Red Diamonds ile anlaşmaya varmıştı.Ancak transfer bir türlü gerçekleşmemişti.Fenerbahçe formasıyla 20 maçta 299 dakika süre alan yıldız golcü, 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.