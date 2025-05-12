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Beyaz Gazete
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Türkiye Kupası finalinin hakemi açıklandı

Trabzonspor ve Galatasaray arasında oynanacak Türkiye Kupası final maçını hakem Cihan Aydın yönetecek.

Ekleme: 12.05.2025 - 12:04 Güncelleme: 12.05.2025 - 12:05 / Editör: Ozge Selin
Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanacak olan 63. Türkiye Kupası finalinin hakemleri belli oldu...

Buna göre Türkiye Kupası'ndaki Trabzonspor-Galatasaray finalini, hakem Cihan Aydın yönetecek.

Türkiye Kupası finalinin hakemi açıklandıTürkiye Kupası finalinin hakemi açıklandı

KUPA FİNALİNDE CİHAN AYDIN DÜDÜK ÇALACAK

Aydın'ın yardımcılıklarını Hakan Yemişken ve Mustafa Savranlar yapacak.

Trabzonspor ile Galatasaray, 14 Mayıs Çarşamba günü Türkiye Kupası finalinde karşı karşıya gelecek.

Türkiye Kupası finalinin hakemi açıklandı

GAZİANTEP EV SAHİPLİĞİ YAPACAK

Türkiye Kupası finaline bu yıl, Gaziantep ev sahipliği yapacak.

Öte yandan Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklama şöyle:

"Trabzonspor A.Ş. ile Galatasaray A.Ş. arasında oynanacak olan 63. Ziraat Türkiye Kupası Finali'nin hakemleri belli oldu. Gaziantep Stadyumu'nda 14 Mayıs Çarşamba günü oynanacak ve saat 20.45'te başlayacak olan müsabakayı Cihan Aydın yönetecek. Aydın'ın yardımcılıklarını Hakan Yemişken ve Mustafa Savranlar yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Ozan Ergün olacak."
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