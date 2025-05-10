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Trabzonspor Galatsaray'ı konuk ediyor! İşte muhtemel 11'ler

Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor ile lider Galatasaray, Akyazı'da kozlarını paylaşacak.

Ekleme: 10.05.2025 - 09:36 Güncelleme: 10.05.2025 - 09:39 / Editör: Ozge Selin
Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya gelecek.

Papara Park Stadyumu'nda oynanacak mücadele 19.00'da başlayacak.

beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak zorlu mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Yardımcılıklarını ise Ceyhun Sesigüze ve Osman Gökhan Bilir yapacak.

MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Okay, Batagov, Mustafa, Ozan, Mendy, Sikan, Zubkov, Nwakaeme, Banza

Galatasaray: Muslera, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Eren, Torreira, Lemina, Yunus, Sara, Barış Alper, Osimhen

MAÇ ÖNCESİ FORM DURUMLARI

Ligde geride kalan 32 maçta 26 galibiyet, 5 beraberlik, 1 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, 83 puan topladı.

Galatasaray, haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 8 puan önünde girdi. Bordo-mavili ekip ise 32 karşılaşmada 12 galibiyet, onar beraberlik ve yenilgi yaşadı.

Karadeniz temsilcisi, topladığı 46 puanla 8. sırada yer aldı.

Trabzonspor Galatsaray'ı konuk ediyor! İşte muhtemel 11'ler

İLK YARIDAKİ MAÇI GALATASARAY KAZANDI

Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'in 16. haftasında İstanbul'da oynanan maçı 4-3 kazandı.

RAMS Park'taki müsabakada oldukça çekişmeli geçti. Sarı-kırmızılı takımın Dries Mertens, Yunus Akgün ve Michy Batshuayi ile bulduğu gollere Trabzonspor Ozan Tufan (2) ve Simon Banza ile karşılık verdi.

Galatasaray, müsabakayı genç oyuncu Ali Şahin Yılmaz'ın 90+8. dakikada kendi kalesine attığı golle 4-3 galip tamamladı.

DÖRT GÜN SONRA BU KEZ KUPA FİNALİ

İki takım, bu müsabakadan 4 gün sonra bir kez daha karşı karşıya gelecek.

Süper Lig'de kozlarını paylaşacak Trabzonspor ile Galatasaray, 14 Mayıs Çarşamba günü Ziraat Türkiye Kupası'nda final maçına çıkacak.

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