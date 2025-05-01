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Ertem Şener'in acı günü! Beyaz Futbol'dan açıklama geldi

Spor medyasının sevilen ismi, Beyaz TV'de yayınlanan Beyaz Futbol programının yapımcısı ve moderatörü Ertem Şener, annesi Meltem Şener’in vefat haberiyle sarsıldı.

Ekleme: 1.05.2025 - 10:56 Güncelleme: 1.05.2025 - 11:01 / Editör: Ozge Selin
Spor medyasının sevilen isimlerinden Ertem Şener'in acı günü...

Beyaz TV'de yayınlanan, yıllarca gündemi belirleyen Beyaz Futbol-Derin Futbol programının yapımcısı ve moderatörü olan Ertem Şener, acı haberle sarsıldı. Şener'in annesi Meltem Şener, hayata gözlerini yumdu.

CENAZESİ NE ZAMAN?

Meltem Şener’in cenazesi, 1 Mayıs Çarşamba günü (bugün), İstanbul Zincirlikuyu Camii’nde, ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verilecek. Sevenleri, dostları ve medya camiasından birçok ismin cenaze törenine katılması bekleniyor.

BEYAZ FUTBOL'DAN AÇIKLAMA

Acı haber, Beyaz Futbol sosyal medya hesabından duyuruldu.

Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Beyaz Futbol Programımızın Yapımcısı ve Moderatörü Ertem Şener’in çok kıymetli annesi Meltem Şener vefat etmiştir. Cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Zincirlikuyu Camii’nde kılınacaktır. Merhumeye Allah’tan rahmet, Ertem Şener'e, ailesine ve yakınlarına baş sağlığı dileriz."

Ertem Şener'in acı günü! Beyaz Futbol'dan açıklama geldi
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