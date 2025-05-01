Arda Güler'den 'olay' gönderme: '2 yıldır bu anı bekliyordu'

Real Madrid'de, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde alınan "Arsenal" hezimeti sonrası İtalyan teknik adam Carlo Ancelotti ile yolların ayrılacağı konuşuluyor.İspanyol basınında çıkan iddialara göre, Ancelotti'nin bir sonraki durağı Brezilya Milli Takımı olacak.2026 yılındaki Dünya Kupası turnuvası öncesinde Brezilya Futbol Federasyonu'nun harekete geçtiği, Ancelotti'ye teklif yaptığı, tarafların anlaşma sağladığı iddia ediliyor.Madrid bu gelişmelerle çalkalanırken, A Milli Takım'ın ve Eflatun-Beyazlı ekibin genç yıldızı Arda Güler dikkat çeken bir hikaye yayınladı.Bir kupanın üzerinde yazan "Bu geçip giden günlerin en belirgin özelliği bunların geçip gitmesi" repliği, "gönderme" olarak algılandı.Instagram üzerinden paylaştığı bu hikaye, popüler dizi Gibi'den bir kesit.Öte yandan sosyal medya üzerinde bunun Carlo Ancelotti'ye bir gönderme olduğu iddia edildi. Bir futbolsever, "2 yıldır bu anı bekliyordu" yorumunu yaptı.Real Madrid'de Carlo Ancelotti'den boşalan koltuğa takımın eski futbolcularından Xabi Alonso'nun getirilmesi bekleniyor. (Haber7)