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Sergen Yalçın'dan dikkat çeken Jose Mourinho iddiası

Sergen Yalçın, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ile ilgili açıklamalarda bulundu. Yalçın, Portekizli çalıştırıcının sarı-lacivertli ekipteki yerli oyuncularla problemi olduğunu söyledi.

Ekleme: 9.04.2025 - 10:33 Güncelleme: 9.04.2025 - 10:34 / Editör: Ozge Selin
Sergen Yalçın, KAFA Sports YouTube kanalında Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ile ilgili dikkat çeken bir iddiada bulundu.

Yalçın, Mourinho'nun Fenerbahçe'deki yerli oyuncularla problemi olduğunu söyledi.

İsim isim sayan Yalçın, sarı-lacivertlilerde Türk oyuncuların fazla süre bulamadığını veya oynatılmadığını savundu.

"MOURİNHO'NUN TÜRK OYUNCULARLA PROBLEMİ VAR"

Sergen Yalçın'ın açıklamaları şöyle:

"Ben, Mourinho'nun Türk oyuncularla problemi olduğunu düşünüyorum. Bazı örnekler vereyim. Fenerbahçe, Cengiz diye bir oyuncu aldı. Büyük para verdi, bonservis verdi. Nerede? Yok. Cengiz'in Süper Lig'de bir büyük takımda oynayabilecek kapasitesi var mı? Var. Milli takım oyuncusu mu? Evet. Milli takımda da yok Fenerbahçe'de de yok. Oyuncu bir anda kayboldu. Bana göre çok önemli bir oyuncu, Türkiye için özellikle.

İSMAİL YÜKSEK, İRFAN CAN KAHVECİ, CENK TOSUN...

İsmail diye bir oyuncu var Fenerbahçe'de nerede? Yok. Niye yok? Sakatlıktan çıktı. Milli takımda ilk 11 oynadı. İrfan Can Kahveci geçen sezonun en önemli oyuncusu değil mi Fenerbahçe'de, nerede? Yok. Şimdi hiçbiri yok futbolcuların. Cenk Tosun'u aldın santrforların sıkıntı yaşıyor, formsuz oluyor, hiçbir şey yapmıyorlar. Oynat bir tane maçta. İçeride bir Anadolu takımıyla oynuyorsun bir kere de Cenk Tosun'la başla bir şey olmaz. Sonuçta bu çocuk milli takım oyuncusu. Çok kariyeri olan önemli bir oyuncu.

"FENERBAHÇE'DE TÜRK OLARAK KİM OYNUYOR Kİ?"

Fenerbahçe'de Türk olarak kim oynuyor ki? Son dönemde Mert Müldür oynuyor. Kaleci İrfan Can oynuyor bazen. Oğuz Aydın oynuyor, o da son maçta oynamadı. Galatasaray'la oynanan kupa maçından sonra 7 farklı değişiklikle sahaya çıkan bir Fenerbahçe var. Ben bunun da çok normal olduğunu düşünmüyorum."
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