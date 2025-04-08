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Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final Maçları Ne Zaman? Saat Kaçta? Eşleşmeler Belli Oldu!

Devler Ligi'nde heyecan yeniden başlıyor. Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçlarının programı açıklandı. İşte maç tarihleri, saatleri ve çeyrek final eşleşmeleri...

Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final Maçları Ne Zaman? Saat Kaçta? Eşleşmeler Belli Oldu!
Ekleme: 8.04.2025 - 10:16 Güncelleme: 8.04.2025 - 10:30 / Editör: Ozge Selin
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı futbolseverlerle buluşuyor. Devler Ligi'nde kupaya uzanmak isteyen sekiz takım, ilk olarak çeyrek final turunda kozlarını paylaşacak. Maçların tarihleri, saatleri ve eşleşmeler belli olurken, bu hafta oynanacak mücadeleler şimdiden büyük merak uyandırdı. Özellikle TRT ekranlarında şifresiz olarak yayınlanacak maçlar, Türkiye'de milyonlarca futbolseveri ekran başına kilitleyecek.

ŞAMPİYONLAR LİGİ ÇEYREK FİNALİ NE ZAMAN OYNANACAK?

UEFA Şampiyonlar Ligi 2024-2025 sezonunun çeyrek final maçları futbolseverlerin merak konusu oldu. Çeyrek final ilk karşılaşmaları 8-9 Nisan 2025, rövanşları ise 15-16 Nisan 2025 tarihlerinde oynanacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ ÇEYREK FİNALİ MAÇLARI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Tüm maçlar Türkiye saatiyle 22.00'de başlayacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ

UEFA tarafından yapılan kura çekiminin ardından oluşan eşleşmeler şöyle:

Bayern Münih – Inter
Barcelona – Borussia Dortmund
PSG – Aston Villa
Arsenal – Real Madrid

Bu eşleşmeler, final yolunda birçok dev takımın karşı karşıya gelmesine sahne olacak.

HANGİ GÜN HANGİ MAÇLAR OYNANACAK?

İlk maçlar:

8 Nisan 2025 Salı

Bayern Münih vs Inter

Barcelona vs Borussia Dortmund

9 Nisan 2025 Çarşamba

PSG vs Aston Villa
Arsenal vs Real Madrid

Rövanş maçları:

15 Nisan 2025 Salı

Inter vs Bayern Münih

Borussia Dortmund vs Barcelona

16 Nisan 2025 Çarşamba

Aston Villa vs PSG
Real Madrid vs Arsenal

TRT Ekranlarında Şifresiz Yayın!

TRT 1 ve TRT Spor, Şampiyonlar Ligi maçlarını şifresiz olarak yayınlamaya devam ediyor. 8-9 Nisan tarihlerinde oynanacak çeyrek final maçlarından bazıları, TRT ekranlarında futbolseverlerle buluşacak.

TRT MAÇ PROGRAMI NASIL OLACAK? HANGİ MAÇLAR VERİLECEK?

Şampiyonlar Ligi'nde büyük heyecan sürüyor. Bu hafta TRT 1 ve TRT Spor ekranlarında şifresiz olarak yayınlanacak Şampiyonlar Ligi karşılaşmaları, futbolseverlerin gündeminde. İşte haftanın merakla beklenen maç programı...

Devler sahneye çıkıyor! UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final mücadeleleri bu hafta başlıyor.

Avrupa futbolunun en prestijli organizasyonunda, çeyrek final heyecanı TRT ekranlarında sporseverlerle buluşacak.

TRT 1 ve TRT Spor'un şifresiz olarak yayınlayacağı karşılaşmalar, futbol tutkunlarının en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor.

TRT Spor ve TRT 1'in yayın akışının açıklanmasıyla birlikte, bu hafta şifresiz yayınlanacak Şampiyonlar Ligi maçları netleşti.

TRT HANGİ MAÇLARI ÜCRETSİZ YAYINLAYACAK? YAYIN AKIŞI NASIL OLACAK?

Futbolseverlerin heyecanla beklediği karşılaşmalar belli oldu.

İşte 8-9 Nisan tarihlerinde TRT 1 ve TRT Spor ekranlarında yer alacak Şampiyonlar Ligi maçlarının yayın programı...

8 Nisan Salı

22:00 Bayern Münih - Inter (TRT Spor)

9 Nisan Çarşamba

22:00 PSG - Aston Villa (TRT 1)
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