Okan Buruk iki ismin biletini kesti! Sezon sonunda yollar ayrılıyor...
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak. Geçtiğimiz haftayı BAY geçen sarı-kırmızılı takım, Fenerbahçe'nin 3 puan önünde liderliğini sürdürüyor. Aslan, bir yandan şampiyonluk yarışını sürdürürken diğer yandan ise gelecek sezonun çalışmalarına başladı. Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk iki ismin biletini kesti. İşte haberin detayları...
Trendyol Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray, bu hafta deplasmanda Samsunspor ile karşı karşıya gelecek.
BEŞİKTAŞ'A KAYBETTİ!
Geçtiğimiz haftayı BAY geçen sarı-kırmızılı takım, son olarak deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşmıştı. Aslan, ezeli rakibine deplasmanda 2-1 mağlup olmuştu.
ZİRVEDE PUAN FARKI 3 OLDU
Galatasaray'ın puan kaybetmesinin ardından Trabzonspor'u evinde mağlup eden Fenerbahçe, zirvede puan farkını 3'e indirdi.
Aslan, deplasmanda karşılaşacağı Samsunspor'u mağlup ederek 3 puanlık farkı korumanın hesaplarını yapıyor.
Bu sezon hem Türkiye Kupası'nda hem de ligde ipi göğüslemek isteyen Cimbom, gelecek sezonun çalışmalarına da şimdiden başladı. İşte detaylar...
CUESTA KAYIPLARDA
Galatasaray'a devre arası transfer döneminde transfer olan Carlos Cuesta, bekleneni veremedi.
Performansı tartışma konusu olan Kolombiyalı stoper, son olarak Kasımpaşa maçında forma giymişti.
Galatasaray'ın puan kaybettiği maçta penaltıya sebebiyet veren Cuesta, formasını tamamen kaybetti.
Okan Buruk'tan kesik yiyen Carlos Cuesta, Abdülkerim Bardakcı ve Davinson Sanchez'in arkasında forma şansı bekliyor.
OKAN BURUK İKİ İSMİN BİLETİNİ KESTİ
Galatasaray'da beklentilerin altında kalan tek oyuncu Carlos Cuesta değil.
Sarı-kırmızılı takımın sezon başında kadrosuna kattığı Ismael Jakobs ve Elias Jelert de sınıfı geçemedi.
Yönetim Jelert'i sezon sonunda satmayı planlarken, Jakobs'un satın alma maddesini devre dışı bırakmak için Monaco ile görüşme gerçekleştirecek. (Fotomaç)
BEŞİKTAŞ'A KAYBETTİ!
Geçtiğimiz haftayı BAY geçen sarı-kırmızılı takım, son olarak deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşmıştı. Aslan, ezeli rakibine deplasmanda 2-1 mağlup olmuştu.
ZİRVEDE PUAN FARKI 3 OLDU
Galatasaray'ın puan kaybetmesinin ardından Trabzonspor'u evinde mağlup eden Fenerbahçe, zirvede puan farkını 3'e indirdi.
Aslan, deplasmanda karşılaşacağı Samsunspor'u mağlup ederek 3 puanlık farkı korumanın hesaplarını yapıyor.
Bu sezon hem Türkiye Kupası'nda hem de ligde ipi göğüslemek isteyen Cimbom, gelecek sezonun çalışmalarına da şimdiden başladı. İşte detaylar...
CUESTA KAYIPLARDA
Galatasaray'a devre arası transfer döneminde transfer olan Carlos Cuesta, bekleneni veremedi.
Performansı tartışma konusu olan Kolombiyalı stoper, son olarak Kasımpaşa maçında forma giymişti.
Galatasaray'ın puan kaybettiği maçta penaltıya sebebiyet veren Cuesta, formasını tamamen kaybetti.
Okan Buruk'tan kesik yiyen Carlos Cuesta, Abdülkerim Bardakcı ve Davinson Sanchez'in arkasında forma şansı bekliyor.
OKAN BURUK İKİ İSMİN BİLETİNİ KESTİ
Galatasaray'da beklentilerin altında kalan tek oyuncu Carlos Cuesta değil.
Sarı-kırmızılı takımın sezon başında kadrosuna kattığı Ismael Jakobs ve Elias Jelert de sınıfı geçemedi.
Yönetim Jelert'i sezon sonunda satmayı planlarken, Jakobs'un satın alma maddesini devre dışı bırakmak için Monaco ile görüşme gerçekleştirecek. (Fotomaç)