Kerem ve Orkun Portekiz'i yine kasıp kavurdu! Gündeme oturdular...

Portekiz 1. Futbol Ligi'nin 28. haftasında Benfica, deplasmanda Porto'yu 4-1 mağlup etti. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri Pavlidis (3) ve Otamendi kaydetti. Portekiz ekibinde forma giyen Milli Futbolcular Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü, yaptıkları asistlerle takımlarına katkı verdi. Portekiz basını, iki oyuncunun performansı için olay manşetler attı. İşte gündem olan başlıklar...

Portekiz 1. Futbol Ligi'nin 28. haftasında Benfica'nın deplasmanda Porto'yu 4-1 yendiği maça Kerem Aktürkoğlu ile Orkun Kökçü damga vurdu. İşte detaylar...



PAVLIDIS HAT-TRICK YAPTI!



Benfica'nın 4-1 kazandığı maçta Yunan forvet Vangelis Pavlidis 1, 42 ve 69. dakikalarda attığı gollerle 'hat-trick' yaptı. Benfica'nın diğer golünü ise 90+4. dakikada Nicolas Otamendi kaydetti.



KEREM VE ORKUN'DAN ASİST!



Benfica'da milli futbolcular Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü müsabakaya ilk 11'de başladı. Kerem Aktürkoğlu, Vangelis Pavlidis'in ilk golünde, Orkun Kökçü de Otamendi'nin golünde asist yaptı.



Ligde puanını 68'e çıkartan Benfica maç fazlasıyla liderlik koltuğuna otururken, Porto ise 56 puanda kaldı.



KEREM VE ORKUN GÜNDEM OLDU!



Karşılaşmanın ardından Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü Portekiz'de gündem oldu. İşte iki futbolcu için yazılanlar...



Jornal de Noticias: 'Kerem Aktürkoğlu müthiş bir performans gösterdi. Benfica adına sahanın en iyilerinden birisiydi'





A Bola: 'Kerem, Pavlidis'in golü için mükemmel bir orta yaptı. Türk oyuncu beşinci vitese geçti, Eustaquio'nun bileklerini kırdı ve akıllıca bir vuruşla topu Porto kalesinin sol direğine çarptırdı.



Orkun Kökçü hibrit modunda hem çalışkan hem de yaratıcıydı, ancak Porto topu kaptığında Alan Varela'nın etkisini ortadan kaldıran her şeyden önce onun birliğiydi ve Arjantinli, Türk'ün bu yönüne şaşırmış görünüyordu. Ancak Samu'nun golünde daha az başarılıydı çünkü Fábio Vieira'nın ilk şutu onu engelledi ancak bunu serbest vuruşta topu Otamendi'ye vererek telafi etti ve skoru 1-4 yaptı.'



'SÜPERSONİK KOŞU'



Zap de Noticias: 'Bir kez daha, beklenmedik 'Türk ve Yunan' ikilisi ortalığı kasıp kavuruyor... Maçın ilk yarısında Kerem Aktürkoğlu sol kanattan süpersonik bir koşu yaptı. Türk yıldızı sadece direkler durdurabildi.'



So Foot: 'Kerem Aktürkoğlu, hat-trick yaparak maça damga vuran Pavlidis'e harika servisler yaptı.'



L'Equipe: 'Maçın hemen başında Benfica'nın Pavlidis ile bulduğu golde Kerem Aktürkoğlu harika bir orta yaptı.'



'TÜRK'TEN ZEHİRLİ ORTA'



Record: 'Benfica'nın öne geçmesi sadece 40 saniye sürdü. Kırmızılar son üçte birlik bölümde saldırırken, Tomás Araújo ve Pavlidis arasındaki bir kombinasyonla sağ kanadı kullanmada kurnazlık gösterdiler, oyunu sola kaydırmakta hızlı olan Carreras ve Aktürkoğlu, Pavlidis'in golle bitirmesi için Türk'ten zehirli bir ortayla sonuçlanan bir bağlantı kurdu.'



'KRAMPONLARININ GÖZLERİ VARMIŞ GİBİ'



O Jogo'da ise Kerem ve Orkun için şu ifadelere yer verildi;



Orkun Kökçü: Takıma denge kazandırdı ve çoğu zaman görünmez işler yaptı, ancak top ayağına geldiğinde kısa ya da uzun paslarda kalitesini gösterdi. Tek hatası Samu'nun golüyle sonuçlanan pozisyonda Fábio Vieira'nın şutunu durdurmak için zamanında orada olamamasıydı.



Kerem Aktürkoğlu: Kramponlarının gözleri varmış gibi görünüyor. Dengeyi bozan bir pas kalitesi var. Pavlidis'e verdiği pasla skoru açtı ve Yunanlıya bir gol daha hediye edecekti ancak top direkten döndü. 31'inci dakikada yaptığı ustaca oyun hala akıllarda ama top kale direğine çarptı.