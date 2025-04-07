Kasımpaşa Beşiktaş'ı konuk ediyor! İşte muhtemel 11'ler...

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak.Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Kadir Sağlam yönetecek. Mücadele beIN SPORTS 1'den naklen yayınlanacak.Ligde son olarak derbide Galatasaray'ı 2-1 yenen Beşiktaş, üçüncü sıradaki Reeder Samsunspor'un mağlup olduğu haftada Kasımpaşa'yı yenerek Avrupa kupalarına katılım için iddiasını devam ettirmek istiyor. Karadeniz temsilcisi, 4 puan farkla üçüncü sırada yer alıyor.Süper Lig'de çıktığı 27 mücadelede 13 galibiyet, 8 beraberlik, 6 mağlubiyet yaşayan siyah-beyazlılar, haftaya 47 puanla 4. sırada girdi.Kasımpaşa, ligde 11 kez ile en fazla beraberlik yaşayan takım olarak dikkati çekiyor. Lacivert-beyazlılar, oynadığı 28 müsabakada 9 galibiyet, 8 de yenilgi yaşarken, 38 puan topladı.KASIMPAŞA: A.Gianniotis, K.Piatkowski, N.Opoku, Yasin, J.Espinoza, H.Hajradinovic, Gökhan, Ouanes, Rodrigues, Can Keleş, FallMert Günok, Svensson, Paulista, Emirhan, Masuaku, Chamberlain, Gedson Fernandes, Milot Rashica, Joao Mario, Ernest Muçi, Rafa SilvaSTAT: Recep Tayyip ErdoğanHAKEM: Kadir SağlamSAAT: 20.00YAYIN: beIN SPORTS 1Ligde son olarak derbide Galatasaray'ı 2-1 yenen Beşiktaş, üçüncü sıradaki Reeder Samsunspor'un mağlup olduğu haftada Kasımpaşa'yı yenerek Avrupa kupalarına katılım için iddiasını devam ettirmek istiyor. Karadeniz temsilcisi, 4 puan farkla üçüncü sırada yer alıyor.Süper Lig'de çıktığı 27 mücadelede 13 galibiyet, 8 beraberlik, 6 mağlubiyet yaşayan siyah-beyazlılar, haftaya 47 puanla 4. sırada girdi.Kasımpaşa, ligde 11 kez ile en fazla beraberlik yaşayan takım olarak dikkati çekiyor. Lacivert-beyazlılar, oynadığı 28 müsabakada 9 galibiyet, 8 de yenilgi yaşarken, 38 puan topladı.Beşiktaş'ta dört futbolcu, Kasımpaşa müsabakasında forma giyemeyecek.Sakatlığı nedeniyle sahalardan uzun süre uzak kalacak Felix Uduokhai'nin yanı sıra tedavisi süren Elan Ricardo ile Bakhtiyor Zaynutdinov kadroda yer almayacak.Ayrıca derbide gördüğü kırmızı karttan dolayı iki maç men cezası alan Semih Kılıçsoy da Kasımpaşa müsabakasında formasından uzak kalacak.Beşiktaş'ta beş futbolcu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.Siyah-beyazlılarda kaleciler Mert Günok ile Ersin Destanoğlu, savunma oyuncuları Emirhan Topçu ve Arthur Masuaku ile golcü futbolcu Ciro Immobile, kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek.Beş oyuncu, cezalı duruma düşmeleri halinde Süper Lig'in 31. haftasında RAMS Başakşehir ile Tüpraş Stadı'nda yapılacak karşılaşmada forma giyemeyecek.Beşiktaş, Süper Lig'de Kasımpaşa ile oynadığı son üç karşılaşmada sahadan yenilgiyle ayrıldı.Siyah-beyazlı ekip, geçen sezon lacivert-beyazlılara 3-1 ve 2-1'lik skorlarla kaybetmişti.'Kara kartal', sezonun ilk yarısında Tüpraş Stadı'nda oynanan müsabakada da 3-1 mağlup olmuştu.