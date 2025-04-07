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Kasımpaşa Beşiktaş'ı konuk ediyor! İşte muhtemel 11'ler...

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.

Ekleme: 7.04.2025 - 11:21 Güncelleme: 7.04.2025 - 11:25 / Editör: Ozge Selin
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Kadir Sağlam yönetecek. Mücadele beIN SPORTS 1'den naklen yayınlanacak.

Ligde son olarak derbide Galatasaray'ı 2-1 yenen Beşiktaş, üçüncü sıradaki Reeder Samsunspor'un mağlup olduğu haftada Kasımpaşa'yı yenerek Avrupa kupalarına katılım için iddiasını devam ettirmek istiyor. Karadeniz temsilcisi, 4 puan farkla üçüncü sırada yer alıyor.

Süper Lig'de çıktığı 27 mücadelede 13 galibiyet, 8 beraberlik, 6 mağlubiyet yaşayan siyah-beyazlılar, haftaya 47 puanla 4. sırada girdi.

Kasımpaşa, ligde 11 kez ile en fazla beraberlik yaşayan takım olarak dikkati çekiyor. Lacivert-beyazlılar, oynadığı 28 müsabakada 9 galibiyet, 8 de yenilgi yaşarken, 38 puan topladı.

Kasımpaşa Beşiktaş'ı konuk ediyor! İşte muhtemel 11'ler...

KASIMPAŞA - BEŞİKTAŞ

MUHTEMEL 11'LER

KASIMPAŞA: A.Gianniotis, K.Piatkowski, N.Opoku, Yasin, J.Espinoza, H.Hajradinovic, Gökhan, Ouanes, Rodrigues, Can Keleş, Fall

BEŞİKTAŞ: Mert Günok, Svensson, Paulista, Emirhan, Masuaku, Chamberlain, Gedson Fernandes, Milot Rashica, Joao Mario, Ernest Muçi, Rafa Silva

STAT: Recep Tayyip Erdoğan
HAKEM: Kadir Sağlam
SAAT: 20.00
YAYIN: beIN SPORTS 1

BEŞİKTAŞ'IN HEDEFİ ÜÇÜNCÜ SIRA

Ligde son olarak derbide Galatasaray'ı 2-1 yenen Beşiktaş, üçüncü sıradaki Reeder Samsunspor'un mağlup olduğu haftada Kasımpaşa'yı yenerek Avrupa kupalarına katılım için iddiasını devam ettirmek istiyor. Karadeniz temsilcisi, 4 puan farkla üçüncü sırada yer alıyor.

Süper Lig'de çıktığı 27 mücadelede 13 galibiyet, 8 beraberlik, 6 mağlubiyet yaşayan siyah-beyazlılar, haftaya 47 puanla 4. sırada girdi.

KASIMPAŞA'NIN SON DURUMU

Kasımpaşa, ligde 11 kez ile en fazla beraberlik yaşayan takım olarak dikkati çekiyor. Lacivert-beyazlılar, oynadığı 28 müsabakada 9 galibiyet, 8 de yenilgi yaşarken, 38 puan topladı.

BEŞİKTAŞ'TA DÖRT EKSİK

Beşiktaş'ta dört futbolcu, Kasımpaşa müsabakasında forma giyemeyecek.

Sakatlığı nedeniyle sahalardan uzun süre uzak kalacak Felix Uduokhai'nin yanı sıra tedavisi süren Elan Ricardo ile Bakhtiyor Zaynutdinov kadroda yer almayacak.

Ayrıca derbide gördüğü kırmızı karttan dolayı iki maç men cezası alan Semih Kılıçsoy da Kasımpaşa müsabakasında formasından uzak kalacak.

Kasımpaşa Beşiktaş'ı konuk ediyor! İşte muhtemel 11'ler...

BEŞİKTAŞ'TA BEŞ OYUNCU SINIRDA

Beşiktaş'ta beş futbolcu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Siyah-beyazlılarda kaleciler Mert Günok ile Ersin Destanoğlu, savunma oyuncuları Emirhan Topçu ve Arthur Masuaku ile golcü futbolcu Ciro Immobile, kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek.

Beş oyuncu, cezalı duruma düşmeleri halinde Süper Lig'in 31. haftasında RAMS Başakşehir ile Tüpraş Stadı'nda yapılacak karşılaşmada forma giyemeyecek.

KASIMPAŞA, SON ÜÇ MAÇTA KAZANDI

Beşiktaş, Süper Lig'de Kasımpaşa ile oynadığı son üç karşılaşmada sahadan yenilgiyle ayrıldı.

Siyah-beyazlı ekip, geçen sezon lacivert-beyazlılara 3-1 ve 2-1'lik skorlarla kaybetmişti.

'Kara kartal', sezonun ilk yarısında Tüpraş Stadı'nda oynanan müsabakada da 3-1 mağlup olmuştu.
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