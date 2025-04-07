Ayın teknik direktörü olan Fatih Terim ödülünü aldı!
Suudi Arabistan Pro Ligi'nde ayın teknik direktörü olan Fatih Terim, ödülünü aldı.
Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Shabab'ı çalıştıran Fatih Terim, başarılarına bir yenisini daha ekledi.
Deneyimli teknik adam, Suudi Arabistan Ligi'nde "Ayın Teknik Direktörü" ödülünü aldı.
27 Aralık tarihinde Al-Shabab'da göreve gelen Terim, bu süre zarfında tüm kulvarlarda 15 maçta 8 galibiyet, 2 beraberlik, 5 mağlubiyet elde etti.
Mart ayının teknik direktörü olan başarılı çalıştırıcı, ödülüne kavuştu.
Deneyimli teknik adam, Suudi Arabistan Ligi'nde "Ayın Teknik Direktörü" ödülünü aldı.
27 Aralık tarihinde Al-Shabab'da göreve gelen Terim, bu süre zarfında tüm kulvarlarda 15 maçta 8 galibiyet, 2 beraberlik, 5 mağlubiyet elde etti.
Mart ayının teknik direktörü olan başarılı çalıştırıcı, ödülüne kavuştu.