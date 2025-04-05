Ronaldo, İspanya'ya geri dönüyor! LaLiga ekibini satın alacak

Cristiano Ronaldo, 9 yıl boyunca Real Madrid'de forma giydi. İspanya'nın yakından tanıdığı bir isim. Bugünlerde, yarım adaya geri döneceği konuşuluyor.

Suudi Arabistan'ın Al Nassr ekibinde forma giyen Cristiano Ronaldo için sürpriz bir iddia ortaya atıldı.



Aynı zamanda, dünyanın en çok kazanan sporcuları arasında yer alan Portekizlinin, İspanya'ya geri döneceği öne sürüldü.



Ancak bu kez "futbolcu" olarak değil de "kulüp sahibi" unvanıyla döneceği söyleniyor.



Ronaldo'nun zor durumdaki köklü kulüplerden Valencia ile görüş halinde olduğu aktarıldı.



İspanya'dan Mundo Deportivo'nun haberine göre, "satın alma işlemlerinin bu yaz tamamlanması" bekleniyor.



Fakat Ronaldo cephesinden veya kulüp yönetiminden konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.



Yine kulübün sahibi Peter Lim'in Valencia'yı satma önerisine daha önce "karşı çıktığı" belirtiliyor.