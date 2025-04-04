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Büyük skandal! VAR hakemi canlı yayında...

Bulgaristan Ligi'nde oynanan bir futbol karşılaşması sırasında görenleri şaşkınlığa uğratan bir olay yaşandı. VAR odasında görevli hakem, bahis sitesinde dolaşırken yakalandı.

Büyük skandal! VAR hakemi canlı yayında...
Ekleme: 4.04.2025 - 12:09 Güncelleme: 4.04.2025 - 12:11 / Editör: Ozge Selin
Futbol dünyasında eşi benzeri görülmemiş olaylara bir yenisi daha eklendi. Komşu ülke Bulgaristan'da yaşanan bir skandal, sosyal medyada gündeme oturdu.

Gelen bilgilere göre geçtiğimiz günlerde Bulgaristan Ligi'nde oynanan önemli bir müsabaka sırasında VAR odasında görevli olduğu belirtilen bir hakemin, maçın kritik anları incelenirken şahsi telefonundan bir bahis sitesine girerek canlı bahis yaptığı görüldü.

Kaynağı belirsiz bir şekilde sosyal medyaya ve basına sızdırılan bu görüntüler hızla yayılarak futbolun adil yönetimi ve hakemlerin tarafsızlığı konusunda ciddi endişelere yol açtı.

Büyük skandal! VAR hakemi canlı yayında...

FEDERASYON HAREKETE GEÇTİ

Bu durum, hakemin maçın gidişatını veya tartışmalı pozisyonları kendi bahislerine göre etkileyebileceği yönündeki endişeleri gözler önüne sererken Bulgaristan Futbol Federasyonu da konu ile ilgili harekete geçti.

Federasyondan yapılan açıklamada, “VAR hakemlerinin tamamı hakkında soruşturma başlatılmıştır.” denildi.
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