Galatasaray, Fenerbahçe'yi kupanın dışına itti
Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray, deplasmanda Fenerbahçe'yi 2-1'lik skorla yendi. Sarı-kırmızılılar, bu skorla adını yarı finale yazdırdı.
Türkiye Kupası’nda çeyrek final heyecanı yaşanıyor.
Kupada bu tur dev bir maça sahne oldu.
Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe ile Okan Buruk’un çalıştırdığı Galatasaray, hakem Cihan Aydın’ın düdük çaldığı maçta Şükrü Saraçoğlu Stadyumu’nda karşı karşıya geldi.
Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'yi deplasmanda 2-1'lik skorla yenerek adını yarı finale yazdırdı.
GOLLER OSIMHEN'DEN
Galatasaray'ın gollerini 10. dakikada ve 27. dakikada penaltıdan Victor Osimhen attı.
FENERBAHÇE'NİN TEK GOLÜ SZYMANSKI'DEN
Fenerbahçe'nin golü 45+1. dakikada Sebastian Szymanski'den geldi.
4 KIRMIZI KART ÇIKTI
Mücadelenin son anlarında iki yedek kulübesi arasında büyük bir kavga çıktı. Mert Hakan Yandaş, Salvatore Foti, Kerem Demirbay ve Barış Alper Yılmaz, çıkan olayların ardından kırmızı kart gördü.
GALATASARAY TUR ATLADI
Galatasaray, bu sonucun ardından Türkiye Kupası'nda yarı finale yükseldi. Fenerbahçe ise kupaya veda etti.
RAKİP KONYASPOR
Türkiye Kupası yarı finalinde Galatasaray, Konyaspor ile karşı karşıya gelecek.
SIRADAKİ MAÇLAR
Galatasaray, ligde bu hafta sonunu BAY geçecek. Sarı-kırmızılılar, ligin bir sonraki haftasında ise Samsunspor deplasmanına gidecek.
Fenerbahçe, ligde bu hafta sonunda sahasında Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek.
Kupada bu tur dev bir maça sahne oldu.
Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe ile Okan Buruk’un çalıştırdığı Galatasaray, hakem Cihan Aydın’ın düdük çaldığı maçta Şükrü Saraçoğlu Stadyumu’nda karşı karşıya geldi.
Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'yi deplasmanda 2-1'lik skorla yenerek adını yarı finale yazdırdı.
GOLLER OSIMHEN'DEN
Galatasaray'ın gollerini 10. dakikada ve 27. dakikada penaltıdan Victor Osimhen attı.
FENERBAHÇE'NİN TEK GOLÜ SZYMANSKI'DEN
Fenerbahçe'nin golü 45+1. dakikada Sebastian Szymanski'den geldi.
4 KIRMIZI KART ÇIKTI
Mücadelenin son anlarında iki yedek kulübesi arasında büyük bir kavga çıktı. Mert Hakan Yandaş, Salvatore Foti, Kerem Demirbay ve Barış Alper Yılmaz, çıkan olayların ardından kırmızı kart gördü.
GALATASARAY TUR ATLADI
Galatasaray, bu sonucun ardından Türkiye Kupası'nda yarı finale yükseldi. Fenerbahçe ise kupaya veda etti.
RAKİP KONYASPOR
Türkiye Kupası yarı finalinde Galatasaray, Konyaspor ile karşı karşıya gelecek.
SIRADAKİ MAÇLAR
Galatasaray, ligde bu hafta sonunu BAY geçecek. Sarı-kırmızılılar, ligin bir sonraki haftasında ise Samsunspor deplasmanına gidecek.
Fenerbahçe, ligde bu hafta sonunda sahasında Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek.