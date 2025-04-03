Galatasaray, Fenerbahçe'yi kupanın dışına itti

Türkiye Kupası’nda çeyrek final heyecanı yaşanıyor.Kupada bu tur dev bir maça sahne oldu.Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe ile Okan Buruk’un çalıştırdığı Galatasaray, hakem Cihan Aydın’ın düdük çaldığı maçta Şükrü Saraçoğlu Stadyumu’nda karşı karşıya geldi.Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'yi deplasmanda 2-1'lik skorla yenerek adını yarı finale yazdırdı.Galatasaray'ın gollerini 10. dakikada ve 27. dakikada penaltıdan Victor Osimhen attı.Fenerbahçe'nin golü 45+1. dakikada Sebastian Szymanski'den geldi.Mücadelenin son anlarında iki yedek kulübesi arasında büyük bir kavga çıktı. Mert Hakan Yandaş, Salvatore Foti, Kerem Demirbay ve Barış Alper Yılmaz, çıkan olayların ardından kırmızı kart gördü.Galatasaray, bu sonucun ardından Türkiye Kupası'nda yarı finale yükseldi. Fenerbahçe ise kupaya veda etti.Türkiye Kupası yarı finalinde Galatasaray, Konyaspor ile karşı karşıya gelecek.Galatasaray, ligde bu hafta sonunu BAY geçecek. Sarı-kırmızılılar, ligin bir sonraki haftasında ise Samsunspor deplasmanına gidecek.Fenerbahçe, ligde bu hafta sonunda sahasında Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek.