  • USD: 38,25 - 38,31
  • EURO: 43,41 - 43,49
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Gaziantep Fenerbahçe'yi konuk ediyor! İşte muhtemel 11'ler

Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe, Gaziantep FK ile deplasmanda karşılaşacak.

Ekleme: 26.04.2025 - 09:33 Güncelleme: 26.04.2025 - 09:37 / Editör: Ozge Selin
Fenerbahçe, Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek.

Gaziantep Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek.

FENERBAHÇE KAZANIP PUAN FARKINI DÜŞÜRMEK İSTİYOR

Ligde son olarak evinde Kayserispor ile berabere kalarak şampiyonluk yarışında çok kritik 2 puan kaybeden sarı-lacivertliler, Gaziantep deplasmanından kayıpsız dönmeyi hedefliyor.

Teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki sarı-lacivertli takım, haftaya lider Galatasaray'ın 5 puan gerisinde 72 puanla 2. sırada girdi.

Ligde çıktığı 30 maçta 42 puan toplayan Gaziantep FK, rakip fileleri 40 kez havalandırdı ve kalesinde aynı sayıda gol gördü.

MUHTEMEL 11'LER

Gaziantep FK: Burak, Semih, Arda, Husic, Sorescu, Daubin, N'Diaye, Lungoyi, Maxim, Boateng, Halil.

Fenerbahçe: Livakovic, Çağlar, Skriniar, Yusuf Akçiçek, Oğuz Aydın, Fred, Szymanski, Kostic, Tadic, Talisca, En-Nesyri

Gaziantep Fenerbahçe'yi konuk ediyor! İşte muhtemel 11'ler
'Para kasaları' ile gizli toplantı! Ekrem İmamoğlu gizli toplantıdan iki sır valizle çıktı
Vatikan Papa'yı uğurluyor! Dünya liderleri Roma’da
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj! Ülkenin istikbali nakış nakış işleniyor
Bakan duyurdu! Bir SMA ilacı daha geri ödeme listesinde
Abi kardeş aynı ihalelere girdiler! Murat Ongun'un gizli kasası Emrah Bağdatlı ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı
Ekrem İmamoğlu'nun kentsel dönüşüm fiyaskosu! İBB 6 yılda tek çivi bile çakmadı
İBB’ye ikinci dalga yolsuzluk operasyonu! 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı
Bakan Yerlikaya duyurdu: 'Gereği yapıldı!' Trafik magandası kıskıvrak yakalandı
Dünya izledi! 5 bin tonluk dev suya indirildi
Deprem fırsatçılarına geçit yok! Ticaret Bakanlığı tek tek tespit etti
Donald Trump: Kırım Rusya'da kalacak
Moskova'da bombalı suikast! Üst düzey Rus subay hayatını kaybetti
İSTANBUL DEPREMİ SONRASI EN ÇOK HANGİ BÖLGELER HASAR ALDI? EN ÇOK HANGİ İLÇELER TEHLİKEDE? RİSKLİ BİNALAR NE ZAMAN BOŞALTILACAK? 
CHP'li Meclis üyesi Antalya'yı birbirine kattı... Polisin burnunu kırdı!
Ticaret Bakanlığı cezayı kesti: Deprem sonrası emlak ilanlarında fiyat artışı yapan fırsatçılara af yok!
İSTANBUL DEPREMİ SONRASI UZMANLAR NE DEDİ? KİM HANGİ UYARILARI YAPTI? HANGİ UZMANI DİNLEMELİYİZ? ARTÇI SARSINTILAR DEVAM EDİCEK Mİ?
CHP'nin +18 23 Nisan kutlaması! Direk dansı tepki çekti
The Economist: Erdoğan Avrupa'nın muhtemel kurtarıcısı
CHP'li yönetim sınıfta kaldı! Belediye binasını su bastı
Narin Güran cinayeti davasında yeni gelişme! Diyarbakır’da suçluyu kayırma davası bugün karara bağlanıyor!
Facebook'tan yeni önlem: Yapay zeka aldatıcı reklamlara son

Facebook'tan yeni önlem: Yapay zeka aldatıcı reklamlara son

Kargo devi frene bastı! Bu kargolar artık gönderilmeyecek

Kargo devi frene bastı! Bu kargolar artık gönderilmeyecek

Seyahatlerde gizli ölüm! O bölgelere tatile gidenlere uyarı; vakalarda ciddi artış var

Seyahatlerde gizli ölüm! O bölgelere tatile gidenlere uyarı; vakalarda ciddi artış var

Rusların kara gün dostu! Bağışıklık sistemini güçlendiriyor

Rusların kara gün dostu! Bağışıklık sistemini güçlendiriyor

WhatsApp'a yeni özellik geldi! Gelişmiş Sohbet Gizliliği

WhatsApp'a yeni özellik geldi! Gelişmiş Sohbet Gizliliği

Kanser teşhisinde devrim! Binlerce hayatı kurtarabilir

Kanser teşhisinde devrim! Binlerce hayatı kurtarabilir