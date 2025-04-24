Trendyol Süper Lig: 33. hafta heyecanı başlıyor! İşte program...

Trendyol Süper Lig'de 33. hafta, yarın oynanacak Beşiktaş - Atakaş Hatayspor karşılaşmasıyla başlayacak. Mücadele saat 20.00'de Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak.

Trendyol Süper Lig'de 33. hafta heyecanı; yarın, 26 Nisan Cumartesi, 27 Nisan Pazar ve 28 Nisan Pazartesi oynanacak maçlarla yaşanacak.



Bu hafta lider Galatasaray, deplasmanda Eyüpspor ile karşılaşacak. Fenerbahçe de Gaziantep FK'ya konuk olacak. Beşiktaş ise sahasında Hatayspor ile mücadele edecek. Kasımpaşa, haftayı BAY geçecek.



Trendyol Süper Lig'de 33. hafta maçlarının programı şöyle:



25 Nisan Cuma



20.00 Beşiktaş - Atakaş Hatayspor



26 Nisan Cumartesi



16.00 Sivasspor - Antalyaspor

19.00 Bodrum FK - Samsunspor

19.00 Gaziantep FK - Fenerbahçe



27 Nisan Pazar



16.00 Trabzonspor - Corendon Alanyaspor

16.00 Konyaspor - Adana Demirspor

19.00 Kayserispor - Çaykur Rizespor

19.00 Eyüpspor - Galatasaray



28 Nisan Pazartesi



20.00 Göztepe - RAMS Başakşehir