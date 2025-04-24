Trendyol Süper Lig: 33. hafta heyecanı başlıyor! İşte program...
Trendyol Süper Lig'de 33. hafta, yarın oynanacak Beşiktaş - Atakaş Hatayspor karşılaşmasıyla başlayacak. Mücadele saat 20.00'de Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak.
Trendyol Süper Lig'de 33. hafta heyecanı; yarın, 26 Nisan Cumartesi, 27 Nisan Pazar ve 28 Nisan Pazartesi oynanacak maçlarla yaşanacak.
Bu hafta lider Galatasaray, deplasmanda Eyüpspor ile karşılaşacak. Fenerbahçe de Gaziantep FK'ya konuk olacak. Beşiktaş ise sahasında Hatayspor ile mücadele edecek. Kasımpaşa, haftayı BAY geçecek.
Trendyol Süper Lig'de 33. hafta maçlarının programı şöyle:
25 Nisan Cuma
20.00 Beşiktaş - Atakaş Hatayspor
26 Nisan Cumartesi
16.00 Sivasspor - Antalyaspor
19.00 Bodrum FK - Samsunspor
19.00 Gaziantep FK - Fenerbahçe
27 Nisan Pazar
16.00 Trabzonspor - Corendon Alanyaspor
16.00 Konyaspor - Adana Demirspor
19.00 Kayserispor - Çaykur Rizespor
19.00 Eyüpspor - Galatasaray
28 Nisan Pazartesi
20.00 Göztepe - RAMS Başakşehir
Bu hafta lider Galatasaray, deplasmanda Eyüpspor ile karşılaşacak. Fenerbahçe de Gaziantep FK'ya konuk olacak. Beşiktaş ise sahasında Hatayspor ile mücadele edecek. Kasımpaşa, haftayı BAY geçecek.
Trendyol Süper Lig'de 33. hafta maçlarının programı şöyle:
25 Nisan Cuma
20.00 Beşiktaş - Atakaş Hatayspor
26 Nisan Cumartesi
16.00 Sivasspor - Antalyaspor
19.00 Bodrum FK - Samsunspor
19.00 Gaziantep FK - Fenerbahçe
27 Nisan Pazar
16.00 Trabzonspor - Corendon Alanyaspor
16.00 Konyaspor - Adana Demirspor
19.00 Kayserispor - Çaykur Rizespor
19.00 Eyüpspor - Galatasaray
28 Nisan Pazartesi
20.00 Göztepe - RAMS Başakşehir