Galatasaray'da flaş ayrılık! Geldiği gibi gidecek

Ziraat Türkiye Kupası'nda Konyaspor'u 5-1 yenerek adını finale yazdıran Galatasaray, sezonu çifte kupa ile tamamlamak adına büyük bir adım attı. Sarı kırmızılılarda diğer yandan transfer gelişmeleri de yaşanıyor. Cimbom'un yıldızı, kontratının sonuna gelmeden ayrılık kararı aldı. İşte detaylar...

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışını Fenerbahçe'nin 5 puan önünde sürdüren Galatasaray'da transfer hareketliliği başladı.Sezonu çifte kupayla kapatmak isteyen Galatasaray'da transfer cephesinde sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükselen sarı-kırmızılı ekipte, ara transfer döneminde kadroya katılan yıldız oyuncu Alvaro Morata'nın takımdan ayrılacağı iddia edildi.Portekiz basınından A Bola'nın haberine göre, Alvaro Morata sezon sonunu beklemeden Galatasaray'dan ayrılmayı planlıyor. İspanyol golcünün, kiralık sözleşmesini tamamlamadan Milan'a geri döneceği ileri sürüldü.Haberde, Morata'nın sarı-kırmızılı formayla beklediği performansı gösteremediği ve yeterince süre alamayacağını düşündüğü için bu kararı aldığı aktarıldı. Ayrıca, yaşadığı sakatlık nedeniyle son oynanan TÜMOSAN Konyaspor maçının kadrosunda da yer almadı.Tecrübeli forvet, Galatasaray formasıyla bu sezon çıktığı 10 karşılaşmada 3 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. Yönetimin bu gelişmenin ardından yeni golcü arayışlarını hızlandırması bekleniyor.