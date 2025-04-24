Açılışta dikkat çeken kare! Tıklanma rekoru kırdı

UEFA'nın Londra ve Brüksel'in ardından 3. dış merkezi İstanbul'da olacak...TFF'nin Levent Kasrı'nın ev sahipliğini yapacağı UEFA temsilciliğinin açılışı da gerçekleştirildi.Açılışta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere siyaset ve spor dünyasından birçok önemli isim katılım gösterdi.3 BÜYÜKLERİN BAŞKANLARI DA YER ALDIAçılışa Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Galatasaray Başkanı Dursun Özbek de katıldı.HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKTİRİLDİCumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ardından tüm katılımcılar kurdelenin kesilmesi sonrasında hatıra fotoğrafı için sahneye çağrıldı.ALİ KOÇ VE DURSUN ÖZBEK YAN YANA GELDİKurdele kesim töreni sırasında Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Ali Koç'un yan yana görüntü vermesi dikkat çekti.