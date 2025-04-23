UEFA, Süper Lig ekiplerinin kasasını doldurdu! İşte en çok gelir elde eden takım...

UEFA, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın ardından turnuvaya oyuncu gönderen kulüpler için ödeme planını açıkladı. Buna göre Süper Lig kulüplerinin kasasına girecek miktar ortaya çıktı. İşte en çok gelir elde eden takım...

2020-2024 yıllarını kapsayan süreçte, elit seviyeden amatör liglere kadar geniş bir yelpazede yer alan kulüplere yapılan ödemeler kamuoyuyla paylaşıldı.



TÜRK KULÜPLERİNE 7.5 MİLYON EURO



UEFA raporuna göre Türk kulüpleri, 4 yıllık süreçte toplam 7.5 milyon euro gelir elde etti.



İşte Süper Lig ekiplerinin elde ettiği gelirler...



17- EYÜPSPOR



21 bin 954 Euro (Yaklaşık 958 bin TL)



16- KAYSERİSPOR



40 bin 249 Euro (Yaklaşık 1 milyon 750 bin TL)



15- SAMSUNSPOR



47 bin 567 Euro (Yaklaşık 2 milyon 73 bin TL)



14- ADANA DEMİRSPOR



73 bin 180 Euro (Yaklaşık 3 milyon 190 bin TL)



13- KASIMPAŞA



98 bin 793 Euro (Yaklaşık 4 milyon 300 bin TL)



12- HATAYSPOR



98 bin 793 Euro (Yaklaşık 4 milyon 300 bin TL)



11- ANTALYASPOR



98 bin 793 Euro (Yaklaşık 4 milyon 308 bin TL)



10- ÇAYKUR RİZESPOR



124 bin 406 Euro (Yaklaşık 5 milyon 430 bin TL)



9- SİVASSPOR



171 bin 893 Euro (Yaklaşık 7 milyon 500 bin TL)



8- BAŞAKŞEHİR FK



329 bin 230 Euro (Yaklaşık 14 milyon 400 bin TL)



7- ALANYASPOR



348 bin 25 Euro (Yaklaşık 15 milyon 175 bin TL)



6- KONYASPOR



417 bin 546 Euro (Yaklaşık 18 milyon 212 bin TL)



5- GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ



624 bin 871 Euro (Yaklaşık 27 milyon 300 bin)



4- TRABZONSPOR



738 bin 906 Euro (Yaklaşık 32 milyon 200 bin TL)



3- BEŞİKTAŞ



747 bin 697 Euro (Yaklaşık 32 milyon 600 bin TL)



2- GALATASARAY



1 milyon 195 bin 489 Euro (Yaklaşık 52 milyon 125 bin TL)



1- FENERBAHÇE



1 milyon 820 bin 940 Euro (Yaklaşık 79 miliyon 400 bin TL)