  • USD: 38,13 - 38,20
  • EURO: 43,83 - 43,91
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Cimbom, Ziraat Türkiye Kupası'nda 6 yıl aradan sonra finalde! İşte Konyaspor-Galatasaray maçının özeti...

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında Konyaspor'u 5-1 mağlup ederek, adını 6 yıl aradan sonra finale yazdırmayı başardı. İşte tam 6 gole sahne olan, Konyaspor-Galatasaray mücadelesinin özet görüntüleri...

Cimbom, Ziraat Türkiye Kupası'nda 6 yıl aradan sonra finalde! İşte Konyaspor-Galatasaray maçının özeti...
Ekleme: 23.04.2025 - 10:30 Güncelleme: 23.04.2025 - 10:34 / Editör: Ozge Selin
Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı Konyaspor-Galatasaray mücadelesiyle sürdü.

Cimbom, Ziraat Türkiye Kupası'nda 6 yıl aradan sonra finalde! İşte Konyaspor-Galatasaray maçının özeti...

İLK YARIDA GELEN 2 GOL

Dakika 25'de Victor Osimhen, 42'de Lucas Torreira ile fileleri havalandıran Cimbom ilk yarıyı 2-0 önde kapattı. İkinci yarının 47. dakikasında Sallai ile farkı 3'e çıkaran sarı kırmızılılara Tümosan Konyaspor'da Pedrinho cevap verdi ve dakika 53'te fark yeniden 2'ye düştü.

SALLAI YILDIZLAŞTI

55. dakikada Rolland Sallai fileleri bir kez daha havalandırarak farkı yeniden 3'e çıkardı. 90+1'de Yusuf Demir'in golü ile Galatasaray 5-1 öne geçti ve bu gol ile birlikte skor belirlendi.

OKAN BURUK'TAN BİR İLK

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sarı-kırmızılılarla ilk kez Ziraat Türkiye Kupası'nda finale çıkma başarısı gösterdi.

6 YIL SONRA FİNALE ÇIKTI

Daha önce Türkiye Kupası'nı 18 kez kazanan Galatasaray, 6 yıl aradan sonra yeniden finale çıkmayı başardı.

Cimbom, Ziraat Türkiye Kupası'nda 6 yıl aradan sonra finalde! İşte Konyaspor-Galatasaray maçının özeti...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklamalar!
Sağlık Bakanlığı'ndan depremle ilgili son dakika açıklaması
AFAD artçı depremlere karşı uyardı
Murat Kurum: İncelemelerde bulunmak üzere İstanbul'a doğru yola çıktık
İstanbul'daki 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından Naci Görür'den flaş uyarı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul depremi açıklaması! 'Gelişmeleri takip ediyoruz'
AFAD'dan İstanbullulara son dakika uyarısı
Bakan Yerlikaya açıkladı! 'AFAD ekipleri saha taramalarına başladı'
İstanbul'da 3,9'luk deprem meydana geldi
Gıda denetiminde bir ilk! Bakan Yumaklı: 30 ayrı ekiple aynı anda gerçekleştirildi! 35 ton ürüne el konuldu
Fahrettin Altun'dan 23 Nisan mesajı: Egemenliğin millete ait olduğunun tescilidir
ABD büyükelçisinden skandal Gazze itirafı! Savaş suçunu meşrulaştırdı
23 Nisan’da ücretsiz ulaşım müjdesi! Bakan Uraloğlu duyurdu
CHP'nin bir yalanı daha elinde patladı! İşte 'Kanal İstanbul' gerçekleri
Bakan Tekin ve öğrenciler Anıtkabir'de! Renkli görüntüler
İstanbul'da yollar boş kaldı
Bayram alışverişi müjdesi: 800 TL hesaplara yatacak! İşte başvuru şartları
Mansur Yavaş’a kentsel dönüşüm sorusu: 10 milyar TL nerede?
CHP’de oy karşılığı iş çarkı deşifre edildi! 6 delegeye 2 milyon lira rüşvet
Mattia Ahmet Minguzzi'yi katleden saldırganların geçmişi de kirli çıktı! Cinayetten 1 ay önce...
Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Instagram'dan CapCut'a rakip hamle! Artık herkesin erişimine açık

Instagram'dan CapCut'a rakip hamle! Artık herkesin erişimine açık

Yeni trafik levhaları çıktı! Bakın ne anlama geliyorlar

Yeni trafik levhaları çıktı! Bakın ne anlama geliyorlar

2006'da kurulan laboratuvarda aralıksız üretiliyor; 440 bin 335 tanesi doğaya bırakıldı

2006'da kurulan laboratuvarda aralıksız üretiliyor; 440 bin 335 tanesi doğaya bırakıldı

Google Fotoğraflar'a yeni özellik: Görsellerin kalitesi artacak

Google Fotoğraflar'a yeni özellik: Görsellerin kalitesi artacak

Yola çıkacaklar dikkat! Güzergahınızı değiştirmeniz gerekebilir

Yola çıkacaklar dikkat! Güzergahınızı değiştirmeniz gerekebilir