Cimbom, Ziraat Türkiye Kupası'nda 6 yıl aradan sonra finalde! İşte Konyaspor-Galatasaray maçının özeti...
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında Konyaspor'u 5-1 mağlup ederek, adını 6 yıl aradan sonra finale yazdırmayı başardı. İşte tam 6 gole sahne olan, Konyaspor-Galatasaray mücadelesinin özet görüntüleri...
Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı Konyaspor-Galatasaray mücadelesiyle sürdü.
İLK YARIDA GELEN 2 GOL
Dakika 25'de Victor Osimhen, 42'de Lucas Torreira ile fileleri havalandıran Cimbom ilk yarıyı 2-0 önde kapattı. İkinci yarının 47. dakikasında Sallai ile farkı 3'e çıkaran sarı kırmızılılara Tümosan Konyaspor'da Pedrinho cevap verdi ve dakika 53'te fark yeniden 2'ye düştü.
SALLAI YILDIZLAŞTI
55. dakikada Rolland Sallai fileleri bir kez daha havalandırarak farkı yeniden 3'e çıkardı. 90+1'de Yusuf Demir'in golü ile Galatasaray 5-1 öne geçti ve bu gol ile birlikte skor belirlendi.
OKAN BURUK'TAN BİR İLK
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sarı-kırmızılılarla ilk kez Ziraat Türkiye Kupası'nda finale çıkma başarısı gösterdi.
6 YIL SONRA FİNALE ÇIKTI
Daha önce Türkiye Kupası'nı 18 kez kazanan Galatasaray, 6 yıl aradan sonra yeniden finale çıkmayı başardı.
İLK YARIDA GELEN 2 GOL
Dakika 25'de Victor Osimhen, 42'de Lucas Torreira ile fileleri havalandıran Cimbom ilk yarıyı 2-0 önde kapattı. İkinci yarının 47. dakikasında Sallai ile farkı 3'e çıkaran sarı kırmızılılara Tümosan Konyaspor'da Pedrinho cevap verdi ve dakika 53'te fark yeniden 2'ye düştü.
SALLAI YILDIZLAŞTI
55. dakikada Rolland Sallai fileleri bir kez daha havalandırarak farkı yeniden 3'e çıkardı. 90+1'de Yusuf Demir'in golü ile Galatasaray 5-1 öne geçti ve bu gol ile birlikte skor belirlendi.
OKAN BURUK'TAN BİR İLK
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sarı-kırmızılılarla ilk kez Ziraat Türkiye Kupası'nda finale çıkma başarısı gösterdi.
6 YIL SONRA FİNALE ÇIKTI
Daha önce Türkiye Kupası'nı 18 kez kazanan Galatasaray, 6 yıl aradan sonra yeniden finale çıkmayı başardı.