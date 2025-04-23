Cimbom, Ziraat Türkiye Kupası'nda 6 yıl aradan sonra finalde! İşte Konyaspor-Galatasaray maçının özeti...

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı Konyaspor-Galatasaray mücadelesiyle sürdü.İLK YARIDA GELEN 2 GOLDakika 25'de Victor Osimhen, 42'de Lucas Torreira ile fileleri havalandıran Cimbom ilk yarıyı 2-0 önde kapattı. İkinci yarının 47. dakikasında Sallai ile farkı 3'e çıkaran sarı kırmızılılara Tümosan Konyaspor'da Pedrinho cevap verdi ve dakika 53'te fark yeniden 2'ye düştü.SALLAI YILDIZLAŞTI55. dakikada Rolland Sallai fileleri bir kez daha havalandırarak farkı yeniden 3'e çıkardı. 90+1'de Yusuf Demir'in golü ile Galatasaray 5-1 öne geçti ve bu gol ile birlikte skor belirlendi.OKAN BURUK'TAN BİR İLKGalatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sarı-kırmızılılarla ilk kez Ziraat Türkiye Kupası'nda finale çıkma başarısı gösterdi.6 YIL SONRA FİNALE ÇIKTIDaha önce Türkiye Kupası'nı 18 kez kazanan Galatasaray, 6 yıl aradan sonra yeniden finale çıkmayı başardı.