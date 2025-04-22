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Mauro Icardi bireysel antrenmanlarını sürdürüyor

Galatasaray'ın uzun süredir sakat olan Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, topla çalıştığı antrenman görüntülerini paylaştı. Icardi'nin o anlarına sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından kısa sürede beğeni yağdı.

Ekleme: 22.04.2025 - 10:36 Güncelleme: 22.04.2025 - 10:37 / Editör: Ozge Selin
Arjantinli golcü Mauro Icardi, Galatasaray'ın Tottenham ile oynadığı UEFA Avrupa Ligi maçında sakatlanmıştı.

Icardi, yaşadığı sakatlık nedeniyle sezonu kapatmıştı.

En son geçtiğimiz yıl kasım ayında sarı-kırmızılı formayı giyen Icardi, çalışmalarını özel doktoru eşliğinde ülkesinde sürdürmeye devam ediyor.

TOPLA ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRDÜ

Icardı son olarak Galatasaraylıları heyecanlandıran bir paylaşım daha yaptı.

Icardi'nin aldığı kiloları geri vermek için yeşil sahaya indiği görüldü.

Arjantinli golcü özel antrenörüyle birlikte topla çalıştığı anların görüntüsünü paylaştı.

Daha sonra çalışmasını kondisyon antrenmanını sürdüren Icardi'nin o anlarına beğeni yağdı.

BU SEZON 6 GOL ATTI

Icardi'nin bu paylaşımına kısa sürede yorum ve beğeni yağdı.

Öte yandan Mauro Icardi, bu sezon sakatlanana dek çıktığı 14 maçta 6 gol, 2 asistlik bir performans sergiledi.

Mauro Icardi bireysel antrenmanlarını sürdürüyor
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