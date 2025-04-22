Galatasaray'da flaş gelişme! Lucas Torreira'nın sözleşmesi...

İç transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da yeni bir gelişme yaşandı.Galatasaray'ın 2022-2023 sezonu başında kadrosuna kattığı Lucas Torreira ile sözleşme yenilendi.Sarı-kırmızılılar, Uruguaylı futbolcunun sözleşmesinin 2028 yılına kadar uzatıldığını Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi.Öte yandan Torreira, 2022 yazında Arsenal'den 6 milyon euro bonservisle transfer edilmişti.Uruguaylı oyuncu, yaklaşık 3 sezonda 123 maça çıkarken 4 gol atıp, 11 asist gerçekleştirdi.Sakatlığı ve cezası nedeniyle sadece 11 maçta takımını yalnız bırakan yıldız isim, bu sezonki 3 gol 7 asistlik performansıyla 2018-19'da Arsenal'deki 3 gol-4 asistlik formunu aştı ve kariyer rekoru kırdı.Son olarak Torreira, 13 milyon euroluk piyasa değeriyle Galatasaray'ın en değerli 5. futbolcusu konumunda.