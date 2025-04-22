  • USD: 38,13 - 38,20
  • EURO: 43,83 - 43,91
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Fenerbahçe'de Mourinho kararı! Devam edilecek mi?

Fenerbahçe'de yönetim, olağan toplantısını yaptı. Başkan Ali Koç ile idarecilerin çoğunluğu, Portekizli teknik adam ile devam edilmesi yönünde karar kıldı.

Ekleme: 22.04.2025 - 12:11 Güncelleme: 22.04.2025 - 12:11 / Editör: Ozge Selin
Fenerbahçe'de pazartesi günü haftalık olağan yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Ancak hem Kayserispor karşısında yaşanan puan kaybı hem de yoğun tepkiler sebebiyle gündem bu kez daha yoğundu.

Sarı-lacivertli bazı idareciler, Mourinho ile yolların ayrılması gerektiğini savunsa da Başkan Ali Koç ile yönetimin çoğunluğu, Portekizli teknik adam ile devam edilmesi yönünde karar kıldı. Sezonun kalan kısmında eğer şok edici daha fazla sonuç alınırsa, bu karar tekrar gözden geçirilecek.

GÖZLER YÜKSEK DİVAN KURULU'NDA

Ayrıca 26 Nisan Cumartesi günü Fenerbahçe'de Yüksek Divan Kurulu toplantısı gerçekleştirilecek. Başkan Koç'un, burada konuyla ilgili de açıklama yapacağı bildirildi.

Ayrıca stadyumla ilgili planları anlatacağı ve ekonomik hamleleri de aktaracağı ifade edildi. Camia, bu toplantıyı heyecanla bekliyor.
Sözcü'nün “Saraya yazdı, açık cezaevine çıktı” haberi yalanlandı! Bakan Tunç: Soruşturma başlatıldı!
Devlet Bahçeli: Seçimler zamanında yapılacak, Cumhur İttifakı'nın kararı kesindir
CHP'li Bozbey'e şok suçlama! Rüşvet çarkı itiraflarla ortaya saçıldı
Cenaze programı belli oldu! İşte Papa'nın ölüm nedeni ve vasiyeti
Abdulkadir Uraloğlu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Şam'a gitti
MSB paylaştı: Kahraman askerlerimizin zorlu şartlarda vatan nöbeti
Diyanet İşleri Başkanı açıkladı! 2025 vekaletle kurban kesim bedeli belli oldu
İstanbul'da İETT garajları otobüs mezarlığına dönüştü
Türkiye uzayda gücünü artırıyor! Yerli uzay filosu TÜRKSAT 6A’yla güçlendi
Sevil Akdağ'ın, Elif Kırav'ı öldürme nedeni ortaya çıktı
Ev kadınlarına emeklilik hakkı yolda: Primlerin 3'te birini devlet ödeyecek
Bilanço ağırlaşıyor! Gazze'de can kaybı 51 bin 266'ya yükseldi
İsrail’den katliam sansürü! Katlettikleri çocukları gizlemeye çalıştılar
Türkiye'nin denizlerdeki sessiz devrimi: TCG Anadolu öncü oldu
Beşiktaş cinayetinde tetikçiden şok itiraflar! Emri veren Casperlar ismini kullanıyordu
81 ilde bedava oldu! Tek kuruş para ödemeyeceksiniz
3 daire ver iskânı kap! Rüşvet çarkından Hasan İmamoğlu da pay aldı
Bakan Yerlikaya duyurdu! 801,5 kilogram metamfetamin ele geçirildi
AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek'ten çarpıcı açıklamalar!
Cumhurbaşkanı Erdoğan TÜRKSAT 6A Hizmete Alma Töreninde konuşuyor
Yargıtay'dan emsal karar! Eşine sormadan sattı, tazminata mahkum edildi

Yargıtay'dan emsal karar! Eşine sormadan sattı, tazminata mahkum edildi

Şifa hasadı başladı! Kilosu bin 300 TL...

Şifa hasadı başladı! Kilosu bin 300 TL...

Yürüyüşle gelen sağlık: Haftada 5 gün yapan daha az hasta oluyor

Yürüyüşle gelen sağlık: Haftada 5 gün yapan daha az hasta oluyor

Türkiye’de ilk defa o ilde görülmüştü! Yeniden ortaya çıktı

Türkiye’de ilk defa o ilde görülmüştü! Yeniden ortaya çıktı

Kuraklık haritası yayınladı: Türkiye tehlike altında

Kuraklık haritası yayınladı: Türkiye tehlike altında

Alerjisi olanlar dikkat! Bu saatlerde risk zirve yapıyor

Alerjisi olanlar dikkat! Bu saatlerde risk zirve yapıyor