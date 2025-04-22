Fenerbahçe'de Mourinho kararı! Devam edilecek mi?

Fenerbahçe'de yönetim, olağan toplantısını yaptı. Başkan Ali Koç ile idarecilerin çoğunluğu, Portekizli teknik adam ile devam edilmesi yönünde karar kıldı.

Fenerbahçe'de pazartesi günü haftalık olağan yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Ancak hem Kayserispor karşısında yaşanan puan kaybı hem de yoğun tepkiler sebebiyle gündem bu kez daha yoğundu.



Sarı-lacivertli bazı idareciler, Mourinho ile yolların ayrılması gerektiğini savunsa da Başkan Ali Koç ile yönetimin çoğunluğu, Portekizli teknik adam ile devam edilmesi yönünde karar kıldı. Sezonun kalan kısmında eğer şok edici daha fazla sonuç alınırsa, bu karar tekrar gözden geçirilecek.



GÖZLER YÜKSEK DİVAN KURULU'NDA



Ayrıca 26 Nisan Cumartesi günü Fenerbahçe'de Yüksek Divan Kurulu toplantısı gerçekleştirilecek. Başkan Koç'un, burada konuyla ilgili de açıklama yapacağı bildirildi.



Ayrıca stadyumla ilgili planları anlatacağı ve ekonomik hamleleri de aktaracağı ifade edildi. Camia, bu toplantıyı heyecanla bekliyor.