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Victor Osimhen'in yeni adresini duyurdular: Galatasaray'da transfer gerçekleşiyor!

Galatasaraylı Victor Osimhen için yeni adres duyuruldu. Uzun zamandır dünya devleriyle anılan Victor Osimhen, Galatasaray sonrasında rotayı İngiltere'ye kırıyor.

Victor Osimhen'in yeni adresini duyurdular: Galatasaray'da transfer gerçekleşiyor!
Ekleme: 21.04.2025 - 09:55 Güncelleme: 21.04.2025 - 09:56 / Editör: Ozge Selin
Galatasaray'da Victor Osimhen transferiyle ilgili somut bir gelişme yaşandı. Nijeryalı golcünün geleceğinin İngiltere'de olacağı ve yaz dönemi için şimdiden anlaşma sağlandığı iddia edildi.

GALATASARAY'DA VICTOR OSIMHEN TRANSFERİ
Galatasaray'ın sezon başında Napoli'den kiraladığı ve performansından çok memnun kaldığı Victor Osimhen, an itibarıyla İngiltere yolcusu! Nijerya basını, yıldız golcünün Manchester United ile ön anlaşmaya vardığını ve gelecek yaz döneminde transfer sürecinin resmen sonuçlanacağını açıkladı.

Victor Osimhen'in yeni adresini duyurdular: Galatasaray'da transfer gerçekleşiyor!

VICTOR OSIMHEN VE GALATASARAY PERFORMANSI
Sarı kırmızılı formayla bu sezon 34 maça çıkan Osimhen, şu ana kadar 29 gol attı ve 6 asist yaptı.
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