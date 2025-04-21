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Galatasaray'da Yunus Akgün heyecanı! 100. maçıyla 'Dalya' diyecek

Galatasaraylı futbolcu Yunus Akgün, Konyaspor ile yapılacak Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde görev alması durumunda sarı-kırmızılılarla 100. maçına çıkacak.

Galatasaray'da Yunus Akgün heyecanı! 100. maçıyla 'Dalya' diyecek
Ekleme: 21.04.2025 - 11:08 Güncelleme: 21.04.2025 - 11:14 / Editör: Ozge Selin
Galatasaray'ın altyapısından yetişen 24 yaşındaki futbolcu Yunus Akgün, sarı-kırmızılılarla 100. maçına çıkmaya hazırlanıyor. Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde yarın Konyaspor ile yapılacak müsabakada görev alması durumunda Akgün, 100'ler kulübüne girecek. İlk maç Akhisarspor'a karşı Yunus Akgün, profesyonel olarak ilk maçına, Galatasaray'ın 5 Ağustos 2018 tarihinde Akhisarspor ile oynadığı Süper Kupa'da çıktı.

Galatasaray'da Yunus Akgün heyecanı! 100. maçıyla 'Dalya' diyecek

Akgün, ligdeki ilk karşılaşmasını ise sarı-kırmızılılarla 27 Ağustos 2018'de Alanyaspor ile yapılan müsabakada oynadı. 99 maçta 18 gol attı Sarı-kırmızılıların akademisinden çıkan Yunus Akgün, Galatasaray ile Trendyol Süper Lig'de 68, Ziraat Türkiye Kupası'nda 14, UEFA Avrupa Ligi'nde 9, UEFA Şampiyonlar Ligi grupları ve elemelerinde 6 ve TFF Süper Kupa'da da 2 olmak üzere toplam 99 mücadelede görev aldı.

Galatasaray'da Yunus Akgün heyecanı! 100. maçıyla 'Dalya' diyecek

Akgün, söz konusu maçlarda 18 gol kaydederken, 18 de asist yaptı. Adana Demirspor ve Leicester City'de kiralık oynadı Yunus Akgün, kariyerinde Galatasaray dışında Adana Demirspor ve Leicester City'de oynadı. İlk olarak 2020-2021 sezonunda Adana Demirspor'a kiralık olarak giden Akgün, burada gösterdiği performansla takımının 1. Lig'den, Süper Lig'e yükselmesinde önemli rol oynadı. 2021-2022 sezonunda da Adana ekibinde kiralık olarak forma giyen 24 yaşındaki futbolcu daha sonraki sezon Galatasaray'a döndü. Yunus Akgün, 2023-2024 sezonunda yine kiralık olarak gitti ama bu sefer rota yurt dışıydı.

Galatasaray'da Yunus Akgün heyecanı! 100. maçıyla 'Dalya' diyecek

Akgün, İngiliz ekibi Leicester City ile Championship'te mücadele etti. Kiralık olarak geçirdiği dönemlerde başarılı performans sergileyen Yunus Akgün, kendini geliştirerek Galatasaray'a döndü. Kariyerinin en golcü sezonunu geçiriyor Yunus Akgün, Galatasaray ile bu sezon Süper Lig'de 26, UEFA Avrupa Ligi'nde 8, Türkiye Kupası'nda 3 ve TFF Süper Kupa'da da 1 olmak üzere toplam 38 karşılaşmada forma giydi. Ligde 7, Avrupa Ligi'nde de 5 olmak üzere toplam 12 gole imza atan 24 yaşındaki futbolcu kariyerinin en golcü sezonunu geçiriyor.

Galatasaray'da Yunus Akgün heyecanı! 100. maçıyla 'Dalya' diyecek


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